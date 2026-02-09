"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Emekliyi rencide etme yarışı!

Mehmet KARA
09 Şubat 2026, Pazartesi
AKP’de bir “medya operasyonu” yapıldığı, televizyonlardaki tartışma programlarında gazeteciler yerine 20 milletvekilinin belirlendiği konuşulurken, bazı gazeteciler artık ekrana çıkmayacaklarını bile açıklamıştı.

Ancak iktidar milletvekillerinden emeklilere yönelik peş peşe gelen açıklamalar, eski uygulamanın aynen süreceğini gösterdi.

AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, “Bazı vekillerin ekrana çıkmaması daha iyi olur. Her gafa her gün yenisi ekleniyor. Ekran ısrarı sürecekse, öncesinde bazılarının diline biber detoksu gerekiyor” sözleri de adeta bu durumu doğruladı.

Açlık sınırının 31 bin lirayı, yoksulluk sınırının 100 bin lirayı geçtiği; en düşük emekli aylığının 20 bin, asgarî ücretin 28 bin lira olduğu bir ortamda, 17 milyon emekliyi rencide eden açıklamaların ardı ardına gelmesi hem emeklileri hem de çalışanları öfkelendirdi. Üstelik beş emekli maaşı bile yoksulluk sınırına ulaşamazken…

***

“KURU EKMEK”TEN SONRA…

Meclis Genel Kurulu’nda söylenen “kuru ekmek buluyorlarsa aç değillerdir” sözünü dahi gölgede bırakan açıklamalar geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın bir simidi üçe bölüp emeklilere dağıtması, grup başkanvekilinin emekliler ve asgarî ücretliler için “gariban” ifadesini kullanmasıyla başlayan süreç, her gün yeni bir örnekle devam etti.

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarıldığı günlerde, Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan’ın emekli maaşıyla birlikte yaklaşık 500 bin liraya ulaşan gelirinin kendisine yetmediğini söylemesi tepki topladı.

En büyük tepki çeken ve bardağı taşıran da  CHP’den AKP’ye geçerken asker selâmı veren Hasan Ufuk Çakır’ın, “20 bin TL mi emekli maaşı diye tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre’de yaşamıyorsun! Şu yanında Yunanistan var, bu tarafta Ermenistan, alt tarafta Suriye...” sözleri oldu.

Bu sözler, rencide etmenin de ötesine geçti.

Sonradan “yanlış anlaşıldık” denildi. Oysa siyasetçinin en çok dikkat etmesi gereken şey, ağzından çıkan sözdür. Söz ağızdan çıktıktan sonra edilen özrün artık bir anlamı kalmıyor.

Ardından Grup Başkanvekili Mehmet Emin Aktaş’ın, “Gabar’dan çıkarılan petrol ile refah artacak, bu refah emeklilere de yansıtılacak” açıklaması emeklileri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. 

Emekli ve asgarî ücretli son derece zor şartlar altında hayat mücadelesi verirken yapılan bu tür rencide edici açıklamalar, iktidarın emekliye bakışını açıkça ortaya koydu.

İktidar dana önce geçim sıkıntısını “dış güçler”, “beka”, “vatan” söylemleriyle gölgelemeye çalışırken, bugün gelinen noktada “şov yapmayın”, “emekli maaşı üzerinden tepinip durmayın” deniliyor.

Emekli ve çalışan aç, yoksul, öfkeliyken, bu dili kullanmanın adı, milletten kopmaktır.

Bakalım iktidar milletvekilleri milleti üzmek adına daha neler yapacak daha neler söyleyecek?

***

ENFLASYON GELENEĞİNİ BOZMUYOR!

TÜİK’in Ocak ayı enflasyonunu 4.84 olarak açıkladı. Kasım’da, yüzde 0.87, Aralık ayında yüzde 0.89 olan enflasyon, bir ayda beş kat arttı.

Gelenek hiç değişmiyor! Maaş zamlarının belirlendiği dönemlerde enflasyon düşük çıkarken, ardından hızla yükseliyor. 

2022’de aralık ayında yüzde 1,18 olan enflasyon, Ocakta 11,10’a;

2023’te Aralıkta 2,93 iken Ocakta 6,65’e;

2024’te Aralıkta 2,93 iken Ocakta 6,70’e çıktı.

2025’te ise Ocak ayında 1,30 olarak açıklanan enflasyon, Aralıkta 5,03 oldu.

Bunun adı tam olarak bir TÜİK klasiğidir.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artışı hava şartlarıyla açıklıyor. Oysa Aralık ayında da kar ve soğuk vardı. 

Şimdi soru şu:  Bir ayda ne değişti de enflasyon 0,89’dan 4,84’e çıktı?

Aralık ayı enflasyonuna göre yapılan zam daha cebe girmeden eridi. 

Sıfıra sıfır, elde var sıfır…

Okunma Sayısı: 81
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'den Batı Şeria'nın da ilhakının önünü açacak yeni işgal adımları - Filistin: Savaş suçu beyanı!

    Japonya’da Takaiçi Sanae, ülkedeki en büyük seçim zaferini kazandı - Trump, Takaiçi'yi tebrik etti

    Lübnan'da çöken binada ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

    Pezeşkiyan'dan İran basınına: Komşu ülkelerin liderlerine hakaret etmeyin!

    Gazze, dünyanın en büyük yetimhanesi

    Çin, ağır insan hakkı ihlallerine imza atıyor

    Uyuşturucu ile mücadele lafta kaldı

    İran'da Azer Mansuri gözaltına alındı

    Büyük tepki çeken küstah üslup! - Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakaret eden zanlı tutuklandı

    İngiliz rapçi de Müslüman oldu

    Van depreminin üzerinden 15 yıl geçti - Konteynerlarda yaşayanlar var

    Beşiktaş, Alanyaspor'u yine mağlup edemedi

    Galatasaray, Süper Lig'de 9 maçtır mağlup olmuyor

    Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi raydan çıktı

    Fransa’da İslâm karşıtı siber zorbalık ceza aldı

    İsrail’e baskı yapılması çağrısı

    Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarı çöktü: 5 apartman tahliye edildi

    Kumluca-Kemer kara yolunda göçük ve heyelan

    ABD saldırırsa, bölgedeki üslerini hedef alırız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Büyük tepki çeken küstah üslup! - Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakaret eden zanlı tutuklandı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çin, ağır insan hakkı ihlallerine imza atıyor
    Genel

    Uyuşturucu ile mücadele lafta kaldı
    Genel

    Avustralya’da bir hizmet çınarı: İsmet Şen
    Genel

    Gazze, dünyanın en büyük yetimhanesi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Pezeşkiyan'dan İran basınına: Komşu ülkelerin liderlerine hakaret etmeyin!
    Genel

    İngiliz rapçi de Müslüman oldu
    Genel

    İran'da Azer Mansuri gözaltına alındı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.