Satarım, satamazsın…

Yıl 1983… 12 Eylül 1980 askerî darbesinin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra seçimler yapılacaktır.

Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit ve Alparslan Türkeş siyasî yasaklıdır ve partileri kapatılmıştır. Kapatılan Adalet Partisi’nin yerine kurulan Doğru Yol Partisi seçimlere alınmamıştır. Seçimlere sadece üç parti, (Anavatan Partisi, Halkçı Parti, Milliyetçi Demokrasi Partisi) katılmıştır.

Televizyonların tek kanal olduğu dönemde bile seçimlere katılan üç partinin genel başkanı TRT’de kozlarını paylaşmaktadırlar. Konu Boğaziçi Köprüsü’nün satılması meselesidir.

Turgut Özal, “Boğaziçi Köprüsü’nü satacağım” derken, karşısındaki Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet Calp, “Satamazsınız beyefendi, sattırmayız!” demektedir. Özal, “Gelirini satacağız” diye düzeltmesine rağmen karşısındaki genel başkanlar “Satamazsınız” demektedirler.

Seçime kazanan Özal, daha sonra cumhurbaşkanı olmuştur, ama Boğaziçi köprüsünü daha doğrusu “gelirini” satamamıştır.

Bunu neden mi anlattık?

Geçen sene “15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyollar satılıyor” iddiası ortaya çıkınca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 12.02.2025 tarihinde iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyası olduğunu açıklarken, “Doğrusu; otoyol ve köprülerin “satışı” hukuken mümkün değildir. Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir. Bu uygulama da mevcut hükümet dönemine özgü değildir” denilmişti.

Bir yıl sonra konu yine gündeme geldi.

Cumhuriyet tarihinin rekor faiz ödemesi Ocak’ta 456 milyar lira (yaklaşık 10 milyar dolar) yapılırken, iki köprü ve 7 otoyolun özelleştirilip 3 milyar dolar gelir beklendiği yazıldı. Pek çok kişi tepki gösterirken, bunlardan birisi de Ankara Milletvekili İdris Şahin’in, “Bu nasıl ekonomi? Milletin altın yumurtlayan tavuğunu kesip, faize peşkeş çekmek mi? Bunun millete izahı var mı?” şeklindeki tepkisiydi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kamuoyunda “özelleştirme” olarak aktarılan sürecin, değer belirleme, finansal analiz ve fizibilite amaçlı danışmanlık hizmeti alımı kapsamında olduğunu belirtirken, bu tür çalışmaların her zaman yapılan “rutin uygulama” olduğunu söylüyor. Ancak iki senedir bu iddialar ortaya atılıyor.

Ateş olmayan yerden duman tütmezmiş…

***

MECLİS’TE HAYALET VEKİLLER!

Geçtiğimiz ay Meclis’te olmamasına rağmen “yoklama pusulası” gönderen bir milletvekiline Meclis Başkanvekili Celal Adan çok sert tepki göstermiş ve bunu “ciddî bir saygısızlık, terbiyesizlik ve ahlâksızlık” olarak değerlendirmiş ve TBMM’ye yakışmadığını söylemişti.

Aradan bir ay geçmeden bu sefer daha fazla milletvekili Meclis’te olmamasına rağmen “yoklama pusulası” göndermiş. Yine oturumu Adan’ın yönettiği bir günde.

Elektronik cihazla yapılan yoklamanın ardından bazı AKP’li milletvekillerinin isimleri tek tek okundu. Başkanvekili Adan, salonda bulunmadığı halde kâğıt gönderdiğini belirttiği bazı milletvekillerine tepki göstererek isimleri tek tek okuduktan sonra, “Bak, geçen hafta, geçen bir sefer çok ağır ifade kullanmıştım. Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret. Ayıp ya” dedi.

İlk vakanın en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarıldığı kanunun görüşmelerinde yaşanması ilginç. (İktidar 20 bin lira, muhalefet en az 28 bin lira olsun demişti. İkinci vaka ise millî parklar kanunundaki bazı düzenlemeler ile ilgiliydi.

Geçtiğimiz ay bir milletvekili genel kurulda olmadığı halde var gibi kâğıt gönderirken, Meclis Başkanvekilinin ağır sözleri tesir etmemiş olacak ki bu sefer bu sayı 5 milletvekiline çıkmış!

Muhalefet bu duruma “hayalet vekil” benzetmesi ile tepki gösteriyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile zaten Meclis güçsüzleştirilmişken, bir de böyle durumların ortaya çıkması daha da güçsüzleşmesine yol açıyor.

