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3 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Sungur Ağabey’in fotoğrafında görünen neydi?

Mustafa NUTKU
03 Aralık 2021, Cuma
Mustafa Sungur Ağabey’in 1 Aralık 2012 Cumartesi günü vefatını müteakip 2 Aralık 2012 Pazar günü Fatih Camisi’nde, Diyanet İşleri Başkanı’nın kıldırdığı cenaze namazından sonra Eyüp Sultan kabristanına defni, Türkiye gündeminin mühim mevzularından biri olmuştu.

Cumhurbaşkanı, Başbakan başta olmak üzere, çok kişinin taziyeleri ve onun hakkında medyada çok sayıda yayınlanan yazılar oldu. Risale-i Nur Külliyâtı İhlâs Risalelerinde İhlâsı kazanmak, muhafaza etmek ve mânilerini def etmek için birinci düstur olarak dikkat çekilen “Amelinizde rıza-yı İlahî olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün dünya reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, halkları da razı eder; onlara da kabul ettirir” cümlesinin hakikatinin bir tecellisini de bu vesileyle görmüş olduk.

*  *  *   

Kendisiyle alâkalı olarak, binlerce kişinin söyleyecekleri çok şey olabilir. Ben de, birçok defa onun Risale-i Nur ders ve sohbetlerinde bulunmuş; değişik yerlerde çok sayıda fotoğrafını da çekmiştim.

*  *  *  

Bir defasında, yıllar önce bir Perşembe gecesi dersi arasında İstanbul’da, Bedî apartmanında kendisine iyice yaklaşarak, sadece göğüs ve baş kısmını flaşsız olarak çektiğim fotoğrafında kalbinin hizası yakınında parlayan el ayası genişliğinde, bir aynadan yansıyormuş gibi ışıklı bir bölge görülmesini yıllardır fotoğraf çektiğim halde izah edememiş; o fotoğrafı kendisine göstererek: “Bu fotoğraf, Risale-i Nurlar’dan aldığınız iman nurunun fotoğrafa aksi olarak değerlendirilebilir mi?” sorusunu sormuştum. Bu soruma o: “Peki o zaman niye her fotoğrafımda gözükmüyor?” kendi sorusuyla mukabele etmişti. 

Risale-i Nur dersi arasındaki fâsılada biraz nükte ile karışık olarak cereyan eden bu konuşmamızda, onun bu mukabil sorusuna da ben; “İmtihan sırrı ve kameranın özelliği ile alâkalı olabilir” cevabını vermiştim.  

Benim bu cevabım üzerine, o sadece gülümsemişti.

Bu da benim, kendisiyle alâkalı hâtıralarımdan biri oldu. 

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