29 Eylül 2026, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İbrahim’e Biz İshâk’ı verdik; bir de torunu Yâkub’u ihsan ettik. Her birini de sâlih insanlar kıldık. Onları, emrimizle doğru yolu gösteren rehberler yaptık.
Enbiyâ Suresi: 72-73
HADİS:
Berâ (ra) rivayet ediyor: “Resulullah insanların en güzel yüzlüsü ve yaratılışça en güzeli idi. Ne aşırı derecede uzun ve ne de kısaydı.”
Camiü’s-Sağir, No: 3072
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