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13 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Bursa’da iki “Son Şahit”

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
13 Aralık 2022, Salı
Tarih ve kültür şehri olma özelliğiyle öne çıkan Bursa’da Bediüzzaman Hazretlerini sağlığında ziyaret ederek onun dualarına mazhar olan iki son şahit yaşamaktadırlar.

Bunlardan birisi İsmail Doyuk, bir diğeri ise Erdoğan Utangaç’tır. (Üstad, ismini “Rıdvan” olarak değiştirmiş.)

Bursa Yeni Asya Eğitim ve Kültür Vakfı’nın ‘ihtiyar delikanlıları’ olarak bilinen ve sevilen iki son şahit olarak, Nur hizmetlerinin müdavimlerindendirler. Vakfa sürekli  gelerek Nur derslerine iştirak etmektedirler. Güleryüzlerini, insanlara karşı sıcak alâkadarlıklarını, yüzleri gibi kalplerinin de gülüşlerini aziz Üstad’dan ve te’lifatı olan Nurlardan aldıkları lisan-ı hallerinden okunmakta. Bu aziz son şahitlerin kıymetli hatıralarından hatırlatma yapalım:

İSMAİL DOYUK:

1927 doğumludur. Bu uzun ömrüne rağmen halen dinçtir. Bursa’da çeşitli programlar vesilesiyle katıldığı sohbetlerde Üstad’la alâkalı hatıralarını paylaşır. Biz de, bu vesileyle kendisini defalarca dinlemiş, anlattığı hatıralarını not etmiştik.

Bediüzzaman Hazretleri’ni birkaç defa ziyaret ederek onunla muhatap olan İsmail ağabeyi her gördüğümde yanına yaklaşır, hal ve hatırlarını sorarım.

Son görüşmemizde, Üstad’ın kendisine verdiği bir para ile, elle yazdığı ‘Birinci Söz’ün sonunda Üstad’ın kendi el yazısı ile yazdığı bir duası bulunduğunu ifade etmişti.

ERDOĞAN (RIDVAN) UTANGAC ise hatırasını şöyle anlatmıştı:

“Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin arabası karşıda gözükmüştü. Araba yavaş yavaş gelerek Ahmed Urfalı ağabeyin evinin önünde durdu. Üstadımızın yanında Zübeyir ağabey vardı. Arabayı Ceylan Çalışkan kullanıyordu. Önde Bayram Yüksel ağabey oturuyordu. Ceylan Çalışkan, Üstadımızın kapısını açtı. Üstadımız yavaş yavaş arabadan indi. Hemen ellerine sarıldım ve ellerini öptüm…  “Seni de talebeliğime kabul ettim. Senin ismini Rıdvan olarak değiştiriyorum’ demişti.”

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