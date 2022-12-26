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26 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

2plan’da ‘Terminal’ zamanı

26 Aralık 2022, Pazartesi
2. el otomotiv sektöründe Türkiye genelinde Bayi Ağı Yönetimi yapan 2plan, hizmet zincirine bir halka daha ekleyerek “Terminal” konseptini uygulamaya geçirdi.

RECEP BOZDAĞ - İSTANBUL

Araçların ve insanların buluşma noktası anlamına gelen “terminal” ile otomotivi günlük hayatın bir parçası yapan benzersiz bir bakış açısı sunan 2plan, bütün bu ayrıcalıkları bir arada ve şehrin merkezi Etiler’de 30.000 m2 bir alanda sunmaya başladı. 21 Aralık’ta kapılarını açan 2plan Terminal, perakende satış ve satın alma işlemlerinin yanında son kullanıcıların da ihalelerden araç satın almasına ya da ihalelerde aracını satmasına olanak tanıyor. İkinci el araç alım ve araç satma hizmetini deneyimleyebilen tüketici aynı zamanda Terminal’de kültürel etkinlik ve sergilerin de keyfini çıkarabilecek. Aracıyı ortadan kaldırarak tüketiciye avantaj sağlayan B2C sistemini devreye alan Terminal konsepti bu alanda da bugüne kadar yapılmamış olanı yapmaya hazırlanıyor. Nihai tüketicinin doğrudan ve aracısız araç almasına olanak sağlayan bu benzersiz konsept, yine tüketicinin aracını ihalede satmasına da imkan sağlıyor.

(ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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