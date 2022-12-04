Elektrikli Mokka geldi

Opel, geçen yıl satışa sunduğu ve sınıfında yeni standartlar belirleyen Mokka’nın elektrikli versiyonunu Türkiye’de sınırlı sayıda adetle ön satışa çıkardı.

Sunduğu yüksek teknolojinin yanında çağdaş tasarımıyla da dikkati çeken Mokka-e, 8 yıl/160 bin km batarya garantisi ve 909 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla öne çıkıyor. Opel Mokka-e için, lansman dönemine özel olarak, 1 yıllık kasko, 120 bin TL için 12 ay 0 faiz finansman kampanyası ile 1 yıllık eşarj bakiye fırsatları da sunuluyor. Mokka-e’de kullanılan 50 kWh kapasiteli batarya, 327 km’ye varan bir elektrikli sürüş menzili sunuyor. Araç, wall box, yüksek hızlı şarj veya ev tipi priz için tek fazdan üç fazlı 11 kW’a kadar tüm olası şarj çözümlerini destekliyor. Pilin yüzde 80’ini 30 dakikada şarj etmeyi sağlayan 100 kW DC hızlı şarj sistemi Mokka-e’de standart olarak yer alıyor.

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