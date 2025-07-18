"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

Barla - Üstadın Hayatı -1

18 Temmuz 2025, Cuma
ABDURRAHMAN ÖNBAŞ - S. ALP ÖZCAN

Sürgün Değil, Manevî Bir Tayin

1926 yılının soğuk ve kasvetli günlerinde, Bediüzzaman Said Nursî, dönemin hükûmeti tarafından Barla isimli ıssız bir dağ köyüne sürgün edildi. O dönemin şartlarında bu, açık bir cezaydı. Kimsenin uğramadığı, unutulmuş bir köye gönderilmek demekti bu. Fakat Said Nursî için bu karar, kaderin özel bir tayiniydi. O, bunu bir sürgün değil, bir görev olarak gördü. Barla’ya ayak bastığında yanında hiçbir şey yoktu; ne müritleri, ne kitapları, ne de rahat bir hayat. Ama kalbinde büyük bir dava vardı.

Barla, o zamanlar hem coğrafi olarak izole bir yerdi, hem de maddî imkânlar açısından oldukça fakirdi. Ne yollar düzgündü, ne posta doğru düzgün işlerdi. Ancak tüm bu dış şartlara rağmen Üstad, burada öyle bir iman mücadelesi başlattı ki, bu sessiz köy, yıllar içinde bir Nur medresesi hâline geldi.

Kalemle Başlayan Büyük Bir Direniş

Barla’ya yerleştirildikten kısa bir süre sonra Said Nursî, inzivaya çekilmiş bir hâlde, gece gündüz tefekkür ederek kalemini eline aldı. Ne bir teşkilatı vardı, ne para kaygısı, ne de dünyevî bir plan. O yalnızca insanlara imanı anlatmak, kalplerin sarsılan temellerini yeniden sağlamlaştırmak istiyordu.

İşte Barla’da bu büyük direniş başladı. Ama bu direniş, ne bağırarak, ne kavga ederek, ne de isyan ederek yapıldı. Onun kalemiyle verdiği mücadele, sessiz ama sarsıcıydı. Yazdığı her satır, insanların gönlüne birer tohum gibi düşüyor, zamanla iman meyveleri vermeye başlıyordu.

O günlerde bir yazı yazmak, onu çoğaltmak ve okutmak kolay değildi. Devletin gözetimi altındaki biri olarak, her hareketi izleniyordu. Ancak buna rağmen, yazdıkları küçük kâğıtlara aktarılıyor, sonra elden ele çoğalarak köylere, kasabalara yayılıyordu. Barla’dan çıkan bu ışık, zamanla tüm Anadolu’yu aydınlat- maya başladı.

Talebelerle Kurulan Gizli Medrese

Barla’daki hayat, tek başına sürdürülebilecek bir mücadele değildi. Kısa sürede çevresinde genç ve samimî insanlar toplanmaya başladı. Köyün gençleri, çiftçileri, öğretmenleri ona gönül veriyor, el yazısıyla eserleri çoğaltıyordu. Her biri, hem yazıcı hem okuyucu, hem de dağıtıcı oluyordu. Bu insanlar, Barla’nın sessiz sokaklarında adeta bir iman zinciri kurdular. Ne üniformaları vardı, ne de silahları. Ama ellerindeki kalem ve yüreklerindeki inanç, onların en büyük gücüydü. O küçük köy, bir medreseye dönüştü. Ne ders zilinin sesi duyuluyordu, ne de tahtası vardı. Ama o topraklarda inanç, azim ve fedakârlık vardı.

Gözetim Altında Bir Hayat

Barla hayatı boyunca Said Nursî, sürekli gözetim altındaydı. Evinin önü beklenir, ziyaretçileri sorgulanır, mektupları kontrol edilirdi. Köylülerin onunla konuşması bile dikkatle izlenirdi. Bu ağır baskıya rağmen o, hiçbir zaman devlete düşmanlık duymadı. Sessizliğini ve vakarını korudu. Onun tepkisi bağırmak değil, daha çok çalışmaktı.

Her gününü yazmakla, düşünmekle ve dua etmekle geçirdi. Zamanla bu baskılar, onu sindirmek yerine daha da güçlendirdi. Çünkü her engel, onun inancını daha da sağlamlaştırıyordu. Gözetim altındaki hayatı, aslında bir yönüyle daha büyük bir hizmete vesile oluyordu. Yazdıkları daha da kıymetli hâle geliyor, daha dikkatle okunuyordu.

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye ve 10 Arap ülkesinden Suriye'ye de saldıran İsrail'e ortak kınama

    Fransa, Senegal'den çekildi

    MSB: İsrail'in Suriye'deki saldırıları açık provokasyondur

    Dürzi lider Canbolat: İsrail, Suriye'yi karıştırmak için bazı Dürzileri kullanıyor

    Yunus Emre Enstitüsü'nün eski Başkanı Şeref Ateş gözaltına alındı

    İran'ın İsfahan'daki havaalanı yeniden faaliyetlerine başladı

    Gazze'de sivilleri vuran İsrail'e tepki gösterdi

    "Gazze konusunda bazı iyi haberlerimiz var"

    Endonezya'da hava kirliliği 6 milyondan fazla kişiyi hasta ediyor

    "Suriye'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku sert şekilde ihlal eden bu saldırılar, kınanmayı hak ediyor"

    Suriye ordusu Süveyda kentinden tamamıyla çekildi- Kent merkezi Dürzi güçlerinin kontrolüne girdi

    İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil toplanacak

    Yalova'da deniz kirliliğine neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza

    Pakistan'da muson yağmurlarında son 24 saatte 28 kişi öldü, 90 kişi yaralandı

    Suriye ordusu Süveyda'dan çekiliyor - Dünya, Suriye'ye de saldıran İsrail'i bir kez daha kınadı

    Irak'ta bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 50 kişi öldü

    Komisyon, süreci şeffaf yürütmeli

    Ekrem İmamoğlu hakkındaki "hakaret"ve "tehdit" suçlarından yargılandığı davada karar - İmamoğlu'ndan açıklama

    İnsanlığın belası ve düşmanı İsrail şimdi de Suriye'ye saldırıyor: 'Suriye, Süveyda'dan çekilmezse saldırılar sürecek tehdidi'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye ve 10 Arap ülkesinden Suriye'ye de saldıran İsrail'e ortak kınama
    Genel

    Devlet Milletin hizmetkarı olmalı - “Devlet bizim neyimiz olur?”
    Genel

    Barla - Üstadın Hayatı -1
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.