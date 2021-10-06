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6 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

En çok hangi otomotiv markaları satıldı?

06 Ekim 2021, Çarşamba 12:35
Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 355 adetle ilk sırada yer alırken, Fiat'ı, 4 bin 983 satışla Renault ve 4 bin 695 satışla Ford takip etti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen marka Fiat olurken, bunu sırasıyla Renault ve Ford izledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın eylül ayında 2020 yılı eylül ayına kıyasla yüzde 36,9 gerileyerek 57 bin 141 oldu. 2021 yılı eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 azalarak 43 bin 408 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,9 küçülerek 13 bin 733 seviyesinde kaydedildi.

Toplam satışlarda Fiat lider

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 355 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 4 bin 983 satışla Renault ve 4 bin 695 satışla da Ford takip etti.

Hyundai, 4 bin 553 satışla dördüncü ve Volkswagen de 4 bin 30 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında ilk 3 değişti

Eylülde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 6 bin 77 ile Fiat oldu. Fiat'ı 4 bin 426 ile Hyundai ve 4 bin 324 ile de Renault izledi.

VW, 3 bin 256 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Dacia 2 bin 906 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

En çok satılan otomobil markaları sıralamasında eylül ayında Hyundai ilk kez ilk 3'e yerleşti.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 4 bin 278 satışla Fiat, listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 4 bin 60 satışla Ford ve 812 satışla Peugeot izledi.

VW, 774 satışla dördüncü ve Renault da 659 satışla beşinci oldu.

Yılın 9 ayında en çok satılan 5 marka

Bu arada, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak-Eylül 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 büyüyerek 558 bin 145 adet seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 11,9 artarak 43 bin 800 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 17,5 artışla 123 bin 345 adede ulaştı.

Bu dönemde Fiat, 89 bin 81 satışla ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 57 bin 237 satışla Renault ve 56 bin 867 satışla da Volkswagen takip etti.

Ford, 49 bin 507 satışla dördüncü, Toyota da 38 bin 884 satışla beşinci sırada yer aldı.

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