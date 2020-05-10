Highlander Avrupa’ya geliyor

Toyota’nın en büyük ve en geniş hibrit SUV’u Highlander, 2021’in ilk aylarında Avrupa yollarında olacak.

Toyota’nın en büyük ve en geniş hibrit SUV’u Highlander, ilk kez Avrupa pazarında satışa sunulacak. Özel olarak geliştirilen tam hibrit güç ünitesiyle üretilen Highlander, D segmentinde RAV4, C segmentinde C-HR ve önümüzdeki yıl üretimine başlanacak olan B segmentindeki Yaris Cross ile birlikte Toyota’nın Avrupa’daki ürün gamını daha da genişleten yeni bir SUV modeli olacak. Toyota Highlander Hybrid’in alması planlanıyor. Toyota’nın GA-K platformu üzerinde yapılan Highlander’da, SUV konforu, geniş iç hacmi ve yüksek güvenlik standartları, hibrit motorun düşük emisyonları, yüksek yakıt verimliliği ve akıllı dört çeker sürüş sistemi bir araya getirildi.

Geniş iç hacim ve

Highlander Hybrid, 4,950 mm uzunluğu ve 20 inç alaşım jantlarıyla akıcı, dinamik ve sofistike tasarımıyla premium bir şehirli SUV görüntüsü çiziyor. Aynı zamanda her türlü yol şartı için çok yönlü dört çeker sürüş sistemiyle de güçlü yanlar ortaya konuyor. Highlander Hybrid, 7 kişilik kapasiteye sahip bir SUV olarak pratikliği ve geniş iç hacmiyle tüm yolcular için rahat bir ortam sağlıyor. Gerçek bir 7 koltuklu SUV olarak, ikinci sıra koltukların 180 mm öne kaydırılmasıyla, üçüncü sırada oturacak yetişkinler için yeterli alanın sunulması sağlanırken, en arka koltuklardan araca binmeyi ve araçtan inmeyi de kolaylaştırıyor. Ayak sensörü yardımıyla otomatik olarak açılabilen elektrikli bagaj kapağının ardında yer alan 658 litrelik bagaj hacmi, ikinci sıra koltuklar katlandığında 1,909 litreye çıkıyor.

Motor ve güvenlik

Highlander’ın 4. nesil tam hibrit güç ünitesi, 2.5 litre Atkinson çevrimi benzinli motoru, önde ve arkada konumlandırılan elektrikli motorlarla birleştiriyor. Arkada yer alan elektrik motoruyla birlikte, her türlü yol şartında yüksek çekiş ve yüksek verimlilik sağlayan akıllı dört çeker sürüş özelliği AWD-i özelliği sunuluyor. Güçlü Nikel-Metal Hidrit sistem bataryası ise, ikinci sıradaki koltukların altına konumlandırıldı.

Toplam sistem gücü 244 HP olan Highlander Hybrid, sadece 146g/km ortalama emisyonu, 6.6 lt/100 km tüketimi (WLTP çevrimi) ve 5.2 lt/100km tüketimi (NEDC) ile sınıfının en iyi CO2 salımı oranını sunuyor. Sürüş Modu seçme düğmeleriyle birlikte sürücüler, ECO, NORMAL, SPORT ve TRAIL arazi sürüş modları olmak üzere farklı seçenekler arasında kolayca geçişler yapabiliyorlar. Yeni Highlander Hybrid, geniş çaplı birçok farklı senaryoda kazaları önlemek veya şiddetini azaltmak üzere tasarlanan bir dizi aktif güvenlik teknolojilerini ihtiva eden son ‘Toyota Safety Sense’ güvenlik sistemi ile donatılmış olacak.