JAECOO 7 off-road sınavında

Chery’nin, 2023 yılı sonlanmadan dünyanın farklı pazarlarında yollara çıkaracağı JAECOO 7’nin gerçek yol ve arazi şartlarına dair testleri devam ediyor.

JAECOO 7’nin karşılaşabileceği tüm ihtimallerin dahil edildiği binlerce kilometrelik test rotasında, zorlu off-road bölgeleri de tecrübe edildi. Chery’nin, yeni bir Off-Road SUV markası olarak dünyanın farklı pazarlarında satışa sunmaya hazırlandığı JAECOO, ilk modeli JAECOO 7 ile üstün 4WD performansı ve yenilikçi akıllı kabin iddiasını taşıyacak. Farklı iklim ve zemin şartlarına uygun gerçek hayat testlerinde son aşamaya gelindi. Bir sonraki durak, Çin’deki Qinghai-Tibet Platosu olacak. JAECOO 7’nin deniz seviyesinden 5.200 metre yükseklikte, zorlu koşullarda yüksek performansını ne derece sürdürebileceği test edilecek.

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