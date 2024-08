Merakla beklenen JAECOO 7 satışa sunuldu!

Çinli sofistike off-road SUV markası JAECOO, küresel pazardaki ilk modeli JAECOO 7’yi Avrupa’da İngiltere, İspanya, İtalya, Polonya ve Rusya’nın ardından Türkiye’de de satışa sundu.

Üst seviye teknolojiye sahip donanımları ve sürüş sistemleriyle hem şehir içi hem de arazi şartlarına uygun olarak tasarlanan JAECOO 7, 1 milyon 920 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de yollara çıkmaya başladı. 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motoru ve 7 ileri çift kavramalı DCT şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulan JAECOO 7’de, Revive ve Evolve isimli iki farklı donanım seviyesi sunuluyor. Türk kullanıcılara devrim niteliğinde bir off-road deneyimi yaşatmayı vadeden yeni araç, zorlu arazi şartlarına uygun SUV’ların sofistike formlu yeni neslini temsil ediyor. Hem dört tekerlekten çekişli hem de önden çekişli versiyonu bulunan JAECOO 7, zengin güvenlik ve konfor donanımlarıyla dikkat çekiyor. Yeni nesil off-road SUV’ların öncüsü olarak tanımlanan JAECOO 7, markanın Ar-Ge ve üretim becerilerini ve özellikle arazideki teknik gücünü tam olarak gözler önüne seriyor. 2024 yılında ilk etapta 17 ilde 22 ayrı noktada satış ve satış sonrası hizmeti verecek yetkili satıcı ve servisi ile hizmete başlayan JAECOO Türkiye, eylül ayı itibarıyla showroom sayısını 30’un üzerine çıkartmayı hedefliyor.

2024 yılında ilk etapta 17 ilde 22 ayrı noktada satış ve satış sonrası hizmeti verecek yetkili satıcı ile hizmete başlayan JAECOO Türkiye, eylül ayı itibarıyla showroom sayısını 30'un üzerine çıkartmayı hedefliyor

Yeni nesil off-road SUV’ların öncüsü!

Yılın ilk yarısında marka lansmanıyla Türkiye pazarına giriş yapan JAECOO’nun yeni nesil ilk SUV’u olan JAECOO 7 modelleri, Çin’in Dalian kentinden denize açılarak temmuz ayının ikinci yarısında Türkiye limanına ulaşmıştı. Bu sevkiyat, aynı zamanda JAECOO markasının Avrupa pazarına yönelik en yüksek adetli sevkiyatı olma özelliğine sahip. Türk kullanıcılara devrim niteliğinde bir off-road deneyimi yaşatmayı vadeden yeni araç, zorlu arazi şartlarına uygun SUV’ların sofistike formlu yeni neslini temsil ediyor. Önden çekişli versiyonu da bulunan yeni araç, zengin güvenlik ve konfor donanımlarıyla dikkat çekiyor. Yeni nesil off-road SUV’ların öncüsü olarak tanımlanan JAECOO 7, markanın Ar-Ge ve üretim becerilerini ve özellikle arazideki teknik gücünü tam olarak gözler önüne seriyor.

Performans ve verimlilik bir arada!

Türkiye’de Revive donanımlı 4x2 ve Evolve donanımlı 4x4 olmak üzere iki farklı çekiş ve donanım seçeneği ile satışa sunulan JAECOO 7 modelinde 1598 cc’lik 4 silindirli, turbo beslemeli, direkt benzin enjeksiyonlu motor kullanılıyor. 1.6 TGDI motor, 7 ileri çift kavramalı otomatik DCT şanzımanla kombine ediliyor.

Her iki versiyonda da 235/50 R19 ölçülerinde lastiklerle yollara çıkan JAECOO 7’nin her iki donanımdaki versiyonda da ön frenler hava soğutmalı disk ve arka frenlerde de disk kullanılarak güvenli ve mutlak yavaşlama sağlanıyor. JAECOO 7’de yer alan önde McPherson, arkada da çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon sayesinde konfor ve dinamizm bir arada sürüş keyfine odaklanılmasını sağlıyor. Yakıt tüketiminde verimlilikleriyle dikkat çeken JAECOO 7’nin 4x2 versiyonunda 3 farklı, 4x4 versiyonunda ise tüm zeminlerde akıllı sürüşe olanak tanıyan 7 farklı sürüş modu bulunuyor. Önden çekişli JAECOO 7, 0-100 km/s hızlanmasını 10,8 saniyede tamamlarken, 4x4 versiyonda bu süre 12 saniyede tamamlanıyor. Bununla birlikte her iki versiyonda da 180 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. 4500 mm uzunluğunda, 1865 mm genişliğinde ve 1680 mm yüksekliğindeki JAECOO 7’nin aks mesafesi 2672 mm. 1599 kg (4x4 versiyonda 1724 kg) boş ağırlığındaki JAECOO 7’nin bagaj hacmi 424 litre.

Her açıdan zengin donanım seçenekleri!

2 farklı donanım seviyesiyle Türkiye pazarına giriş yapan JAECOO 7’nin önden çekişli versiyonlarında (4x2) sunulan kapsamlı Revive donanımında; Anahtarsız Giriş & Çalıştırma, Ön ve Arka Park Sensörü, 540 derece Gelişmiş Görüş Sistemi, Çift Bölgeli Otomatik Klima, Otomatik Bagaj Kapağı, Açılabilir Panoramik Cam Tavan, 6 Yönlü Elektrikli Sürücü Koltuğu, Isıtmalı Ön Koltuklar, Ön Koltuklar Arasında Soğutmalı Bölme, Sürüş Modları (Eco, Normal, Sport), 19 inçlik Alüminyum Alaşımlı Jantlar, LED Ön Farlar, LED Gündüz Aydınlatması, LED Arka Stop Lambası, Elektrikli, Isıtmalı ve Otomatik Katlanır Yan Aynalar, 64 Renkli Ambiyans Aydınlatması, Deri Direksiyon, Deri Koltuklar, 2 USB Çıkışı (Ön ve Arka) (Tip A ve Tip C), 10,25 inçlik Gösterge Paneli, 13.2 inçlik Multimedya Ekranı, Akıllı Sesli Komut Sistemi, Bluetooth, e-call, Kablosuz CarPlay ve AndroidAuto, Kablosuz Sarj, Yarı Boy Stepne, Ön ve Bagajda 12V Güç Çıkışları standart olarak sunuluyor.

Evolve donanım paketinin sunulduğu dört tekerlekten çekişli (4x4) JAECOO 7’de bunlara ek olarak; Sanal Gösterge Paneli, 14.8 inçlik Multimedya Ekranı, 7 Farklı Sürüş Modu (Kum, Çamur, Kar, Off-road, Eco, Normal, Sport), 4 Yöne Ayarlanabilir Elektrikli Ön Yolcu Koltuğu, Hafızalı Sürücü Koltuğu ve Yan Aynalar, Ön Koltuk Soğutma, Arka Koltuk Isıtma, Isıtmalı Direksiyon, Isıtmalı Ön Cam ve SONY Ses Sistemi sunuluyor.

Güvenlik sistemleri her iki versiyonda da standart!

Türkiye’de iki farklı donanım seviyesinde satışa sunulan JAECOO 7’de; Trafikte Sürüş Asistanı, Ön Hava Yastıkları, Yan Hava Yastıkları (Ön) ve Perde Hava Yastıkları, Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Ön ve Arka Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Konumlandırma Asistanı, Araç, Yaya ve Bisiklet Tanıma Özellikli Aktif Acil Durum Freni, Açık Kapı Uyarı Sistemi ve Çoklu Çarpışma Önleme Sistemi ve Akıllı Kaza Önleme Sistemi standart olarak sunuluyor.

Tasarımıyla henüz ilk bakışta gönülleri fetheden JAECOO 7, yeni nesil şehirli bir arazi aracı olarak JAECOO’nun yenilikçi ve tescilli teknolojisi ARDIS- Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile etkileyici bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu gelişmiş sistem, JAECOO 7’nin yedi farklı sürüş senaryosunda şehir içi, banliyö, otoban, kum, su, kar, çamur, koşullarında güvenle ilerlemesine olanak tanıyarak kullanıcılara her türlü sürüş koşulunda üst düzey bir sürüş deneyimi sağlıyor. Dik eğimli zemin senaryolarında JAECOO 7’nin 200 mm yerden yüksekliği, 21 derece yaklaşma ve 29 derece uzaklaşma açıları, sert geçiş kabiliyeti açısından tipik şehir SUV'larının çok ötesine geçerek karmaşık durumlarda bile üstün arazi kabiliyetleri sağlıyor. JAECOO’nun benzersiz tork dağılımlı 4 çeker kontrol sistemi, gerçek zamanlı tork dağılımına ve yol koşullarına bağlı olarak arka tekerlek torkunun dinamik olarak ayarlanmasına olanak tanıyor. Bu sistem, zorlu arazi koşulları dahil olmak üzere genel sürüş performansını önemli oranda artırırken araç stabilitesini, sürüş güvenliğini ve yolcu konforunu da daha ileriye taşıyor.

Off-road sürüşleri, zemin koşulları itibarıyla bir hayli özen ve güvenlik gerektiriyor. Bu noktada, JAECOO 7’de yer alan yenilikçi enerji emici kafes benzeri gövde tasarımı, yüksek dayanımlı çeliğin kapsamlı kullanımı ve yenilikçi ADAS sistemleri gelişmiş bir güvenlik seviyesi sağlıyor. JAECOO 7, yaklaşma açısı, uzaklaşma açısı, yerden yükseklik ve su geçiş derinliği gibi değerler açısından en zorlu arazi koşullarıyla rahatlıkla baş edebilecek üstün nitelikler sergiliyor. Ayrıca JAECOO 7, sınıfında öncü 14.8 inç boyutunda ultra büyük bilgi-eğlence sistemi ve yeni W-HUD arazi tipi baş üstü gösterge ile donatılıyor. Böylece model, çoklu ekran etkileşimini kolayca sağlıyor. Çevre görüş sistemi ise ek olarak 540 derece panoramik şeffaf şasi görüşüyle, doğrudan çevre ve gövde altı koşulları hakkında bilgi aktararak karmaşık yol koşullarında kapsamlı ve çok yönlü güvenlik sunuyor. Böylece kullanıcıların, otomobili kolaylıkla sürmelerine ve endişelenmeden araziye çıkmalarına olanak tanıyor. JAECOO 7 ayrıca telefon şarjlarının yüzde 20’den yüzde 80 şarj oranına ulaşması için sadece 40 dakika gerektiren sektörün en yüksek 50W kablosuz hızlı şarjı ile donatılıyor. Bu ünite ister şarj gücü, ister ısı dağılımı olsun, benzer seviyedeki şarj cihazlarından daha iyi performans göstererek arazi maceraları sırasında telefonun pil ömrüyle ilgili endişeleri hafifletiyor.