Renault, yeni SUV modeli Austral’ı tanıttı

Yeni Austral gelişmiş teknolojisiyle, C segment SUV dünyasında Renaulution ve Renault’nun “Nouvelle Vague (Fransız Yeni Dalgası)” ruhunu somutlaştırmış oldu. Yeni Austral, yeni E-TECH Tam Hibrit motor dahil olmak üzere çeşitli elektrikli teknolojileri bünyesinde barındırıyor ve Türkiye’de 2022 yılının son çeyreğinde satışa sunulacak.

Renault, yeni Renault Austral ile SUV ürün gamına iddialı bir model dahil ediyor. Bu yeni model, markanın küresel otomotiv pazarının merkezini oluşturan C segmentindeki konumunu güçlendiriyor. Yeni Austral, ‘yaşanası otomobiller’ geleneğinin bir parçası. Aynı zamanda Arkana ve yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli ile başlatılan C segmenti hamlesinin bir sonraki halkasını oluşturuyor. Yeni Renault Austral’in 2022 yılının son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

Dış tasarım

Yeni Renault Austral, karakteristik özelliklerini; kıvrımlı, duyguları harekete geçiren silueti, güçlü geometrik çizgileri, arkada mikro-optik teknoloji gibi yapısal detaylarıyla tamamlıyor. LED stop lambaları ve ön farlarda elmas şeklinde desenler gibi detaylarla da Renault’nun yeni ‘duygusal teknoloji’ tasarım ilkeleriyle birleşiyor.

Yeni Austral, dikkat çekici, atletik ve aynı zamanda zarif bir dış tasarıma sahip. Özenle şekillendirilen geometrik çizgilerle yüksek kalite duygusu yayarken, dışarıdan bakıldığında ideal gövde orantısı ile ferahlık hissi veriyor.

Yeni Austral yedi farklı gövde rengiyle sunulurken, en üst donanım seviyesinde çift gövde rengi uygulaması devreye giriyor.

Yeni Austral, çoğu elmas kesim 17 inç ila 20 inç arasında özel jant tasarımlarıyla sunuluyor.

İç tasarım

Yeni Austral’ın yüksek teknolojili kokpiti, 12,3 inçlik gösterge paneli ile 12 inçlik dikey bilgi-eğlence ekranını bir araya getiren geniş OpenR ekrandan oluşuyor. Ön cama yansıtılan yeni 9.3 inçlik yükseltilmiş gösterge ekranı (Head Up Display) ile araçtaki toplam ekran sayısı daha da artıyor.

Kendi kendini ayarlayan parlaklık ve optimize edilen yansıtma özellikleri sayesinde, OpenR ekranı iç mekâna daha teknolojik, daha şık ve daha çekici bir görünüm kazandırıyor.

Yeni Austral şık ve modern yapılı orta konsoluyla sürücü ve ön yolcunun yaşam alanlarını net bir şekilde ayırıyor. Ayrıca telefonunuzu kablosuz şarj edebileceğiniz bir telefon alanı, pratik bir depolama alanına sahip ileri geri ayarlanabilir kol dayama ve bilgi-eğlence ekranının kullanımını kolaylaştıran aerodinamik bir el desteğine de sahip.

Donanım seviyesine ve seçilen opsiyonlara bağlı olarak, yeni Austral’ın iç mekânı, gerçek ahşap, deri, Alcantara, dolgulu kumaşlar ve dokunma hissi uyandıran malzemeler içeriyor. Kabin içini Derin Parlak Siyah ve Saten Krom detaylar tamamlıyor. Kaliteli malzemeler otomobilin iç mekanındaki kalite algısını ve sıcaklığı arttırıyor. İç ambiyansı “MULTISENSE” olarak bilinen kişiselleştirilebilir ortam aydınlatması tamamlıyor.

Renault’nun ‘yaşanası otomobiller’ yaklaşımı yeni Austral ile devam ediyor. Yeni Austral, tüm aileyi rahat ettirecek şekilde tasarlandı. Arka koltuk yolcuları, 27,4 cm ile sınıfının en iyi diz mesafesinin keyfini sürebiliyor. İç mekânda herkesin kullanabileceği çok sayıda pratik saklama alanı bulunuyor. Yeni Austral’daki toplam saklama alanı yaklaşık 35 litreyi buluyor. Modüler tasarım sayesinde, bazı versiyonlarda 2/3–1/3 oranında bağımsız olarak katlanabilen arka koltuklar, kızaklar üzerinde 16 cm ileri-geri hareket edebiliyor.

Mild Hybrid veya Mild Hybrid Advanced versiyonlarında bagaj hacmi 500 litre VDA olup, eller serbest elektrikli bagaj kapağı kullanım kolaylığı sunuyor. Arka koltuk sırası katlandığında bagaj hacmi 1.525 litre VDA’ya kadar çıkabiliyor.

Yeni platform, yeni performans

Yeni Renault Austral, İttifak’ın yeni nesil CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault modeli. Yeni CMF-CD platformu, İttifak’ın uluslararası markalarının kompakt ve üst sınıf ürünlerinin yenilenmesini müjdeliyor. Yeni Austral dört tekerlekten yönlendirmeli, 4CONTROL Advanced özellikli bağımsız süspansiyon seçeneği ile sunuluyor.

Motor seçenekleri

Yeni Renault Austral, sürüş alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kalmadan tüm kullanım şekillerine cevap veren elektrik destekli yenilikçi motorlarla yollara çıkıyor. 200 HP’ye kadar 400V beslemeli yeni nesil E-TECH Hibrit motorlar dışında, 130 HP 48V Mild Hybrid Advanced ve 140 HP / 160 HP 12V Mild Hybrid olmak üzere benzinli versiyonlar bulunuyor.

Yeni Austral, kendi kendini şarj eden tamamen yeni bir E-TECH ‘tam hibrit’ motor kullanıma sunuyor. Bu motor, yakıt kullanımını ve CO2 emisyonlarını azaltırken, daha iyi performans ve daha fazla sürüş keyfi sunmak için mükemmelleştiriliyor. Sistem; bir elektromotorla eşleştirilen 1,2 litre 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor, 1,7 kWsa lityum-iyon 400V batarya ve akıllı çok modlu debriyajsız bir şanzımandan oluşuyor. 146 kW veya 200 bg’ye kadar birleşik güç kullanıma sunuyor. Önceki nesil E-TECH Hibrit motorlarda olduğu gibi otomobil her zaman tam elektrikli modda çalışıyor ve sessiz olduğu kadar üstün gaz tepkileri sunan elektrikli otomobillere özgü bir sürüş deneyimi sunuyor. En yeni E-TECH Hibrit motorla donatılan yeni Austral, optimum yakıt verimliliği ve CO2 emisyonun seviyesine sahip (4,6 lt/100 km ve 105 gr/km CO2’den itibaren). Bu da onu en uygun kullanım maliyetine sahip hibrit SUV’lardan biri yapıyor.

Dizele alternatif

Renault, yeni Austral ile dizele gerçek bir alternatif olarak yeni Mild Hybrid Advanced motoru sunuyor. Sistem, yeni 1,2 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motoru 48V lityum iyon batarya ve marş motoruyla birleştiriyor. 130 HP motor ve manuel şanzıman, üstün sürüş keyfi sunarken yakıt verimliliğini ve CO2 emisyonlarını sınıfının en iyi seviyesinde tutuyor (5,3 lt/100 km’den itibaren ve 123 gr/km CO2’den itibaren). Ayarlar, güç üretimini en üst düzeye çıkarırken yakıt verimliliğini eşdeğer hibrit olmayan içten yanmalı motordan %20 daha düşük tutmak üzere değiştirilebiliyor.

Mild Hybrid motor, yeni Austral’da sunulan birinci seviye hibrit motor ve Renault araçlarında zaten kullanılan 1,3 litre hacimli 4 silindirli turbo beslemeli direkt enjeksiyonlu benzinli motorla donatılıyor. Daimler ile birlikte geliştirilen motor, bir marş motoru ve 12V lityum iyon batarya ile destekleniyor. X-TRONIC otomatik şanzımanla 140 HP veya 160 HP ya da manuel şanzımanla 140 HP olarak sunuluyor. Yeni Austral’daki 160 HP 12V Mild Hybrid motor, 1.800 ile 3.500 d/d aralığında 270 Nm maksimum tork üretiyor ve 6,2 lt/100 km yakıt tüketimi ile 136 gr/km’den başlayan CO2 emisyon değerine sahip.

Elektrikliye geçiş teknolojisi ve Eco-fonksiyonlar

Yeni nesil E-TECH teknolojisine, yeni benzinli motora, optimize edilmiş şanzımana ve artırılmış batarya kapasitesine (240V’tan 400V’a kadar) ek olarak iki yenilik daha eklendi. Klima sistemi, hava nasıl olursa olsun otomobilin normal şekilde çalışabilmesi için yenilikçi bir soğutma mekanizması ile donatıldı.

Yeni Austral’daki üç elektrikli motorun her birinde rejeneratif fren işlevi bulunuyor. E-TECH Hibrit için, direksiyonun arkasında bulunan bir düğme ile dört farklı moddan biri seçilebiliyor.

Ayrıca E-TECH Hibrit ve Mild Hybrid Advanced versiyonlarında, tamamen yeni dijital gösterge paneli, hibrit modellere özel animasyonlar içeriyor.

Öngörülü Eco sürüş tavsiyesi, keskin dönüş, döner kavşak, ücret gişesi ve ‘DUR’ veya ‘YOL VER’ işareti gibi noktalara yaklaşırken gaz pedalından ayağı çekmek için en iyi anı belirliyor. Sistem gösterge paneli veya 9,3 inç yükseltilmiş gösterge ekranı (Head Up Display) üzerinden yönlendirerek sürücünün yakıt açısından daha verimli bir sürüş tarzı benimsemesine yardımcı oluyor. E-TECH Hibrit motorun elektrikli sürüş modunda rota planlamasını optimize etmeye yardımcı olmak için Öngörülü hibrit sürüş işlevi bulunuyor.

MULTI-SENSE ve 4CONTROL Advanced

MULTI-SENSE ve 4CONTROL Advanced sistemleri, daha keyifli ve gelişmiş bir sürüş deneyimi için yeni Austral’ın araç içi deneyimini kişiselleştirmeye yardımcı oluyor.

MULTI-SENSE Advanced teknolojisi; Eco, Comfort ve Sport olmak üzere üç sürüş moduna sahip. Dördüncü bir mod Perso (Kişisel), her ayarın kontrolünü sürücüye bırakıyor. Extended Grip Paketi ‘Snow’ (Kar) ve ‘All Roads’ (tüm yollar) olmak üzere iki ek mod içeriyor. Sürücüler, manuel olarak veya sesli komut Google Asistan aracılığıyla her an modlar arasında geçiş yapabiliyor. Yeni Austral ayrıca, yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olmak üzere otomatik olarak Eco moduna geçilmesini öneren yeni bir proaktif işleve sahip.

Yeni Austral, 15 yıllık geliştirme sürecinin en güncel hali olan üçüncü nesil dört tekerlekten yönlendirme sistemi 4CONTROL Advanced ile donatılıyor. Sistem benzersiz bir konfor düzeyi, artırılmış manevra kabiliyeti ve benzersiz performans seviyesi sunuyor.

Sürüş yardımcıları

Yeni Renault Austral’da sunulan 32 adet sürüş yardımcısı, Sürüş, Park Etme ve Güvenlik olmak üzere üç kategoriye ayrılıyor. Ön cama yansıtılan yeni nesil 9,3 inçlik yükseltilmiş gösterge ekranı (Head Up Display), Adaptif Cruise Control (Stop&Go) Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi, Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Şerit Takip Sistemi ve Şeritte Kalma Asistanı, 360° kamera, Eller Serbest Park Sistemi, Kör Nokta Uyarı sistemi, Arka Otomatik Acil Durum Freni, Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Matrix LED Vision far gibi işlevler ile sürüş güvenliğini ve konforunu geliştiriyor.

Renault’nun “Nouvelle Vague” teknolojili SUV modeli yeni Austral, bağlantılı, akıllı, uyarlanabilir ve esnek bir araç neslini bünyesinde barındırıyor. Bulut tabanlı harita verilerini kullanan yapay zeka ve ADAS, daha huzurlu bir sürüş deneyimine katkı sağlıyor.