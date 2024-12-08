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Sigorta fiyatları arasında uçurum var

08 Aralık 2024, Pazar 19:38
Zorunlu trafik sigortasındaki fiyatların her yerde farklılık göstermesinin araç sahiplerini mağdur ettiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Zorunlu trafik sigortalarında, devletin belirlediği bir taban-tavan fiyat aralığının oluşturulması gerekiyor” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA

ŞİRKETLERİN İNSAFINA BIRAKILMAMALI

Palandöken, “Elbette sigorta şirketleri, aracın bulunduğu bölgedeki risklere göre fiyat belirlediklerini ve bu durumun kârlılıklarını etkilediğini söylüyor. Ancak unutulmamalıdır ki bu sigorta zorunlu bir trafik sigortasıdır. Bu, kasko sigortası gibi isteğe bağlı değildir. Aracınız garajda da dursa, trafiğe çıksanız da çıkmasanız da bu sigortayı yaptırmak zorundasınız; aksi takdirde cezai yaptırımlarla karşılaşıyorsunuz. Vatandaş ise haklı olarak, ‘Beş yıl önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında uçurum var’ diyor. Bu nedenle zorunlu trafik sigortalarında bir norm birliğinin sağlanması ve vatandaşları rahatsız eden fiyat karmaşasının önlenmesi gerekiyor. Yüzde 100’e varan fiyat farklılıkları kabul edilemez. Zaten adı üstünde, zorunlu trafik sigortası. Eğer kasko sigortası olsaydı, insanlar ister yaptırır, ister yaptırmazdı. Ancak burada durum farklı. Enflasyon oranlarının çok üzerinde bir fiyat artışı yaşanıyor ve bu artış katlanarak büyümeye devam ediyor” diye konuştu.

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