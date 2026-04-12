Bölge ülkeleri pakt kurmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye’nin öncülüğünde bölgede Türkiye, Mısır, İran, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında bir saldırmazlık anlaşması imzalanması gerektiğini vurguladı.

Arıkan, “Savaş sadece İsrail ile İran arasındaymış gibi bir algı oluşturup da Trump ve Amerika’yı görmezden gelmemiz kabul edilebilir bir durum değildir. Amerika ve İsrail’in karşısında biz bir olmadığımız müddetçe, Türkiye önderliğinde bir birliktelik kurmadığımız müddetçe başarılı olma şansımız asla söz konusu değildir. Beyaz kuşak teklifimizi iktidara iletiyoruz. Bölge ülkeler Türkiye, Mısır, İran, Pakistan, Suudi Arabistan derhal bir araya gelip aralarında saldırmazlık anlaşmasını imzalamak için Türkiye’nin öncülüğünde bir birliktelik kurulması zarureti var” dedi. Mardin - Anka

