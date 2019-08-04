-Silahların gölgesinde bir dünyada yaşamak nasıl bir şeydir bayım?

İnsanlar kendilerini tabiat şartlarına karşı korumak için silah üretti. Sonradan anladı ki tehlikeli olan, yabani canlılar değil kendi cinsinden olan insanlarmış. Netice olarak birbirlerini öldürmeye başladılar bu silahlarla. Daha sonra yeni yeni silahlar ürettiler, öldürmek için kullanılan silahlardan kendilerini korumak için!

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-Geçen gün birisi hakkında bir şeyler söylediler bayım, ben de duyunca çok şaşırdım ve konuşmaya dâhil oldum. Adamın evinde neler yaşanmış neler?

Gıybet çekirdek yemek gibi, oturunca başından kalkamıyorsun. Çekirdek veya söylenecek söz bitince bırakabiliyorsun ancak.

Ahmet SAFA