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28 NİSAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Sütten AK kaşıklar

28 Nisan 2019, Pazar
Hepinize merhabalar çok saygıdeğer Pazarola okurları. Köşeme hoşgeldiniz.

Bu köşeye gelmek için önceden birtakım araştırmalar yapmışsınızdır diye ümit ediyorum. Bir bakın bakalım yüzde kaç oy almışsınız, burada hoş karşılanacak mısınız? Belki linç edilirsiniz. Ve bu durumda da kusura bakmayın, ama tek suçlu siz olursunuz. İnanır mısınız, hırsızın hiç suçu yok! Hatta hırsızın azmettiricisi sütten çıkmış ak kaşık. Biraz daha ileri gidecek olursak daha sütten çıkmamış kaşıklar. Hâlâ süt içerisindeler. Süt ülkemizde ithal edilen bir şey olmadığı için diledikleri kadar süt içerisinde olabiliyorlar. Dışarıdan alıyor olsaydık durumlar böyle olmazdı. Çünkü ithalat-ihracat konusunda bayaa bahtsız zamanlar geçiriyoruz. 

Kuruyemiş neyi gösterir?

Allah'ım Yarabbim! Ya kendime inanamıyorum. Ben ithalat-ihracattan bahsedecek adam mıydım ya? Gerçekten bu ülke beni gündemi takip eden ve siyasî bişeyleri anlayan bir insan haline getirdi. Galiba yetişkin bir insan olmaya başladım… Bunu nereden mi anladım? Geçen gün düşünüyordum, altın günlerinin mantıklılığı hakkında. Sonra aklıma küçükken altın günlerinden ne kadar sıkıldığım geldi. Çünkü neden sonunda bana gelsin diye KENDİ PARAMI başkalarına dağıtayım? Benim param bana kalsın, bu ne canım iki poğaça bi kısır yiyip mahallenin dedikodusunu öğrenmek karşılığında neden ev sahibine para ödeyeyim yav? Ama şimdi düşünüyorum, aylık gelirimin bir kısmını peyderpey dağıtmışım ve ihtiyacım olduğu bir anda PAT diye elime toplu bir şekilde para geçiyor. Direkt 1.5 ton kuruyemiş alırdım. Hatta param çıkışmazsa biraz da borca girerdim. Çünkü kuruyemiş itibar göstergesidir ve elzemdir. 

Mangalsız hayat

Elzem olan başka şeyler de var meselâ saygı ve sevgi. Yalnızca insanlara da değil üstelik, bütün canlılara. Hayvanlara, tabiata. Aylar süren Avrupa tecrübemi bir kelimeyle özetlememi isteseniz, “Saygı” derim. Gerçekten her şeye, ama her şeye saygı duyuyorlar. Tabi her yerde olduğu gibi Avrupa’da da saygısız insanlar var. Ama benim bahsettiğim genel bir tavır. Meselâ şimdiye kadar hiçbir yeşil alanda “Mangal yapmak yasaktır” yazısı görmedim. Çünkü kimsenin aklının ucundan bile geçmiyor zaten. Tabiata karşı saygılılar ve Dünya’nın insanlar tarafından gitgide yaşanmaz bir yer haline getirildiğinin farkındalar. Bunun için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Meselâ Fransa’ya gittiğimde şöyle bir şey öğrendim; her özel araç, plâkasının son rakamının tek ya da çift oluşuna göre haftanın belli günlerinde kullanılıyormuş. Pazartesi tek sayılar, Salı çift sayılar gibi düşünün. Sebebi de egzoz dumanının oluşturduğu hava kirliliğini azaltmak. Yaşadığı çevreye, ota, böceğe böyle saygı duyan insanların, insan hayatını hafife almasını beklemezsiniz zaten. Çünkü atalarımızın da söylediği gibi, “Aslan yattığı yerden belli olur” 

Hırsızın suçu

Kendi ülkeme baktığım zaman maalesef ne insanlara ne hayvanlara ne de tabiata saygı göremiyorum. Sırf parası olduğu için onlara hizmet etmek zorunda olan insanlara zorbalık eden mahlûklar görüyorum. Ya da birini linç etmeyi makul gören insanlar… Arkadaşlar kim olursa olsun, ne yapmış olursa olsun, bir insanı kendimizce cezalandırmak hakkımız değil. Kimse kimseyi canı öyle istiyor diye dövemez, hakaret edemez. Ortada işlenmiş bir suç varsa, yapılması gereken, yetkilileri bu konuda bilgilendirmektir. Tabi vatandaşlar suçlu insanların hiçbir ceza almadan serbest kaldığını gördükleri için adalete olan inançlarını kaybetmiş durumdalar ve bunun tek suçlusu da ev sahibi değil, bu kez hırsızın da suçu var. Ama bizim aklı başında vatandaşlar olarak yapmamız gereken bu adalet duygusunu yeniden güçlendirmek için çabalamak. Her şeyden önce birbirimize saygı duymak, yaratılanı sırf Yaratan’dan ötürü sevmek. Bir sokak hayvanına da bir çiçeğe de bir insana da aynı sevgiyi gösterebilmek. Çünkü ancak böyle huzur bulabiliriz. Haftaya daha güzel bir Türkiye’de görüşmek duâsıyla, esen kalın!

Çedile Hanım

Etiketler: Pazar Ola
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