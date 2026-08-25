Masal anlatmayı bırakın

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, hükümetin, “iki yılda 484 milyar lira tasarruf ettik” diye övünürken bütçenin faiz tarafındaki tabloyu hiç anlatmadığını belirterek, “Geçen yılın ilk yedi ayında 1 trilyon 246 milyar lira olan faiz gideri, bu yıl aynı dönemde 1 trilyon 791 milyar liraya çıkmış. Aradaki fark tam 545 milyar lira” dedi.

İki yılda yaptıkları tasarrufun, faiz giderinin geçen yılın aynı dönemine göre artışını bile karşılamadığını bildiren Şahin, “Vatandaşa kemer sıkmayı anlatırken faize çıkan bu faturayı görmezden gelemezsiniz. Tasarrufu başarı diye anlatıyorsanız, faiz gerçeğini de aynı açıklıkla milletin önüne koyacaksınız. Güneş balçıkla sıvanmıyor, havuzun dibi delik ey iktidar sahipleri. Bize tasarruf masalları anlatmayı bırakın, hakikatleri vatandaşla paylaşın!” ifadelerini kullandı. Ankara - Mehmet Kara

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