"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Adalet reformunu getirin destekleyelim

17 Ağustos 2019, Cumartesi 21:21
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaletin olmadığı yerde demokrasinin, demokrasinin olmadığı yerde de adaletin olmayacağına işaret ederek, “Getirin adalet reformunu hep birlikte gerçekleştirelim” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’in Gülşehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, adaletin olmadığı yerde demokrasinin, demokrasinin olmadığı yerde de adaletin olmayacağına işaret ederek, “Bugün bu ülkenin hapishanelerinde suçsuz insanlar yatıyorsa bunların suçsuz olduğuna dair Cumhuriyet Başsavcılarının kararları varsa ve bu kararlara rağmen bu gazeteciler hâlâ hapisteyse bu ülkede temel bir adalet sorunu var demektir. ‘Adalet sorununu çözeceğiz, adalet reformu yapacağız.’ Masum insanlar hapiste, beyler eğleniyorlar. ‘Efendim, Meclis açılsın da ondan sonra adalet reformunu yapalım.’ Niye Meclis açılsın da sonra yapalım. Milletvekilleri gelebilir, toplanabilir. Getirin adalet reformunu hep birlikte gerçekleştirelim. Masum insanların hapishanelerde ne işi var” ifadelerini kullandı. Bu anlayışla adalete olan güvenin biteceğini savunan Kılıçdaroğlu, “Yargıtay Başkanı söylüyor, ‘Adalete olan güven yüzde 38’lere düştü.’ Gene iyi, 38’ler. 

Eğer bir ülkede sade bir vatandaş adalete, yani adalet dağıtan mekanizmaya güvenmiyorsa orada adalet yoktur. Peki, güvenmemenin kaynağı nedir? İktidar olanların yani devleti yönetenlerin adaleti baskı altına almalarıdır. 

Adaletin bağımsız düşünmesini engellemeleri, önlemeleridir” dedi.

Adaleti sağlamak hepimizin ortak görevi

“HÂkim, karar verirken ‘yukarıya bakayım yukarıdaki ne söylüyor veya yukarıdakinin avukatı var, avukatına sorayım ne düşünüyor ona göre karar vereceğim’ derse o ülkede adalet biter. Ve adalet bitmiştir” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Hepimizin yapması gereken büyük görevler var. Bedeli ne olursa olsun adaleti sağlamak hepimizin ortak görevi. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını adalet ortamında ararsınız. Vatandaşın ödediği vergilerin nerelere harcandığını adalet ortamında ararsınız. Adaletin olmadığı yerde bunlar sorulamaz, sorulamıyor, ama biz soracağız, mutlaka soracağız. Yargının çöktüğünü gösteren en temel olay Yüksek Seçim Kurulunun kararıydı. Bütün dünya zaten var olan sistemle dalga geçiyor, alay ediyor. Talimat gelmiş iptal edilecek ve iptal edildi. Nasıl bir yargıçtır, nasıl bir anlayıştır, nasıl bir hukuk fakültesi, nasıl yetişmiş bu insanlar burada. Kendi vicdanını satan, görüşünü satan, makamı veya para için satan bir kişiye yargıç denmez. Özgür iradesi, vicdanı ile karar alacak. Hukukun üstünlüğüne bakacak, ona göre karar alacak.”

AA

Etiketler: kılıçdaroğlu
Okunma Sayısı: 328
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM'den Hafter yalanlaması

    Bangladeş'te yangın: 50 bin kişi evsiz kaldı

    Trilyonluk fatura

    Adalet reformunu getirin destekleyelim

    Ciddî pürüzler var

    İsrail’in eleştiriye tahammülü yok

    İş - hayat dengesinde sonuncuyuz

    Alman genç araştırdı, Müslüman oldu

    İstanbul yağmura teslim oldu

    Göçmenleri taşıyan gemideki 27 çocuk limana çıkarıldı

    Dışişleri Bakanlığından BM'ye Keşmir çağrısı

    Hindistan Keşmir'de uyguladığı kısıtlamaları hafifletiyor

    Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma 'Libya' çağrısı

    Sudan'da taraflar otorite krizini bitirdi

    Memur-Sen hükümetin teklifini beğenmedi

    İdlib'de siviller feryat ediyor: "Bize olanı biteni kimse görmüyor mu?''

    Husiler Suudi Arabistan'a İHA'larla saldırdı

    İstanbul'da sağanak yağış

    Dijital bağımlılıkla mücadele için yeni adım

    Özel okul fiyatları ne durumda?

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Hukukta ‘kuru’ da olsa yakılmaz”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Büyük depreme hazır mıyız?
    Yasemin YAŞAR

    Doğru sorulara, yanlış cevaplar
    Risale-i Nur'dan

    Hakikî saadet ve lezzet, marifetullahta
    Genel

    Çöp ithalatında ciddî artış
    Genel

    'Gelebilseydi onun için koyun kesmeyi planlıyordum'
    Ahmet BATTAL

    Küreselleşmeden tepsileşmeye
    Şeref Mert

    Ürgüplü Ahmet Çakmak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.