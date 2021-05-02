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3 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

AKP’li bürokratların yoksulluk sınırı 56 bin TL

02 Mayıs 2021, Pazar 23:48
Milletvekili Yavuzyılmaz, AKP’li bürokratların yoksulluk sınırının 56 bin liradan başladığını söyledi.

AKP’li bürokratların aynı anda birden fazla yerden yüz bin lirayı geçen maaşlar almasına muhalefet de toplum da tepkili.

Metropoll araştırma şirketinin son anketine göre seçmenlerin yüzde 70’i bürokratların birden fazla kurum ve şirketten maaş almasını yanlış buluyor. AKP’ye oy verenlerin yüzde 61,3’ü, MHP’ye oy verenlerin de yüzde 72’si birden fazla maaşı yanlış olarak değerlendiriyor.

Bir süredir AKP’li bürokratların farklı kurumlardan aldıkları maaşları hesaplayarak kamuoyuna duyuran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’a göre vatandaşlar “ben açım” notu bırakıp intihar ederken, gençler iş bulamazken AKP’li bürokratlar lüks içerisinde yaşıyor.

 

MAAŞLAR GİZLENİYOR

Gazete Duvar’ın sorularını cevaplayan Yavuzyılmaz, “Bizim ortaya çıkardığımız acı gerçek şu ki, AK Partili bir bürokratın yoksulluk sınırı 56 bin liralık maaşıyla başlıyor. Vatandaştan intikam alırcasına büyük bir aç gözlülükle çok yerden maaş almayı kendilerinde hak görüyorlar. Bu maaşlar karşılığında da yapmaları gereken çoklu görevlerin hiçbirini liyakatli bir şekilde yerine getirmiyorlar. Bu acı tablo bir hastalık gibi tüm devlet kurumlarına bulaşmış durumda.  Bizim açıkladığımız kısımlar resmi olarak belgelediğimiz maaşlar ve görevler. Bunların bir kısmı açık kaynak. Borsada işlem gören şirketlerin beyan ettikleri, kamuoyuna açıkladıkları çeşitli belgelerde yer alıyor. Ancak bir hesaplama yapmak gerekiyor çünkü maaşlar açıkça ifade edilmiyor, gizleniyor. Daha derinlemesine araştırma yapıldığında bu devasa maaşlar ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Derin bir uçurum var

“Vatandaşlarımız kendi maaşlarıyla, AK Partili bürokratların hazineden aldığı ücretleri karşılaştırdığı zaman aradaki uçurumun ne kadar derin olduğunu görüyor” diyen Yavuzyılmaz şu şekilde devam etti: “Ekonomik krizin altında ezilen, yoksulluk sınırının altında adeta nefes almaya çalışan vatandaşlarımız bu devasa maaş alan AK Partili bürokratlara karşı büyük bir kızgınlık içerisinde. Bu kişilerin lüks hayatının kaynağı vatandaşımızın ödediği vergiler. Bir yanda da iş bulamayan gençlerin gözlerinin önünde gerçekleşen bu liyakatsiz atama sistemi herkesi daha da umutsuz hale getiriyor. Bir yandan Cumhurbaşkanı, “Ne yapacaksınız, biz sizi emekli edersek ikinci bir iş bulup onda çalışıp gelirinizi arttıracaksınız” diyerek EYT’lilere tepki gösterirken, diğer taraftan AKP’li bürok- ratlara bir değil, iki değil, üç değil, dört değil beş yerden maaş veriyor. Burada AKP’li dar bir zümrenin devletin tüm üst düzey kadrolarını işgal etmeye çalıştığını görüyoruz.”

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