Başörtülülere saldırıyı lânetliyorum

İstanbul Karaköy’de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen Semahat Y. ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklandı.

Konuyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu’nun başörtülülere yapılan saldırı karşısında rahatsız olduğunu dile getirdi. “CHP lideri çok net konuştu” diyen Selvi, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını köşesinden aktardı: “Bu saldırılar asla kabul edilemez. Başörtülü bir kadına, başörtülü bir kızımıza başörtüsü taktı diye yapılan saldırıyı kınıyorum, lanetliyorum. Ayrıca toplumun tüm kesimlerinin bu ve benzer saldırıları şiddetle kınaması, lanetlemesi lazım. Bu türden saldırıları yapanların provokatör olduğu kanısındayım. Toplumu germe, ayrıştırma, toplumu kutuplaştırma gibi bir görev üstlendiklerini düşünüyorum. Toplumun her kesiminin de siyasi görüşü, inancı, kimliği ne olursa olsun bu tür olaylara en sert tepkiyi vermesi gerekir. Öte yandan şunu da belirtmeliyim ki kadınlara yönelik her türlü saldırıya ve her türlü şiddete karşı, çocuklarımıza yönelik her türlü saldırıya ve şiddete karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeli, bu konuda toplumsal bir dayanışma göstermeliyiz.”