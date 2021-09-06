Çiftçi ve esnaf icralıkken bazı firmalar kayırılıyor

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cengiz Holding iştiraki Eti Bakır’ın üretim tesisine devlet desteği sağlanmasına tepki göstererek, destek görmeyen çiftçi ve esnafın icralık olduğunu hatırlattı.

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cengiz Holding iştiraki Eti Bakır’ın Samsun’da 1,6 milyar liralık gübre üretim tesisine proje bazlı devlet desteği sağlanmasını öngören ve Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na tepki gösterdi. Konuyla ilgili Karaduman, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a, “Son bir yılda hangi firmalara hangi vergi kalemlerinde istisnalar sağlanmıştır? Sağlanan istisnaların maliyeti toplamda ne kadar olmuştur?” diye sordu. Karar ile birlikte ilgili firmaya; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, sigorta pirimi işveren hissesi desteği, vergi indirimi, gelir vergisi stopaj desteği, nitelikli personel desteği, yatırım yeri tahsisi, enerji desteği gibi kolaylıklar sağlandığını söyleyen Karaduman, “Birçok çiftçimiz ve esnafımız vergi borçlarını ödeyemediği için icralık olmuşken, asgarî ücretten gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyorken sadece belli firmalara kolaylıkların sağlanıyor olması düşündürücüdür” dedi.

Hangi firmalara istisna sağlandı?

Karaduman, Meclis Başkanlığı’na sunduğu önergesinde şu soruları yöneltti: “Türkiye’de Eti Bakır’ın Samsun’daki işletmesine sağlanan istisnalar gibi kolaylıkların sağlandığı işletme sayısı kaçtır? Bunların kaçı orta ve küçük ölçekli işletmelerdir? Vergi borçlarından dolayı icralık olan çiftçi ve esnaf sayısı kaçtır? Türkiye’de vergi borçlarından dolayı mühürlenmiş işyeri sayısı kaçtır? Yukarıda sıralanan istisnaların üretici olan çiftçilerimize ve esnaflarımıza sağlanması amacıyla yeni bir düzenleme yapmayı planlıyor musunuz? Son bir yılda hangi firmalara hangi vergi kalemlerinde istisnalar sağlanmıştır? Sağlanan istisnaların maliyeti toplamda ne kadar olmuştur? Asgarî ücretten gelir ve damga vergisi kesintisi yapmayı sonlandıracak yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

FATİH KARAGÖZ - ANKARA