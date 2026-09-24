Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karaköprü olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Şanlıurfa merkezli deprem, kent merkezinin yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da da hissedildi.

Depremin ardından vatandaşlar, cadde, sokak ve parklara çıkarak beklemeye başladı.

Vali Şıldak'tan ilk açıklama

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sahada yapılan ilk incelemede, şu an için herhangi bir can kaybı ve yıkım söz konusu değil. Herkese geçmiş olsun. Sahadaki tarama çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Eğitime bugün ara verildi

Vali Şıldak, daha sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı duyuruda, "Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24 Eylül 2026 Perşembe günü ara verilmiştir." bilgisini paylaştı.

Panik nedeniyle 40 vatandaş sağlık kuruluşlarına başvurdu

Vali Şıldak, depremin ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) geçerek kurum müdürleriyle toplantı yaptı, sahada yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Burada yaptığı açıklamada bulunan Şıldak, depremden etkilenen vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Saha taramasının devam ettiğini belirten Şıldak, şunları kaydetti:

“Panik haliyle oluşan bazı durumlardan kaynaklı 40 civarında vatandaşımızın başvurusu gerçekleşti. Tedavileri en hızlı şekilde yapılarak gerekli müdahaleler gerçekleştirildi. Şu ana kadar yıkılan binamız yok. Kısmi hasar alan binalarımıza ilişkin gelen ihbar ve tarama sonuçlarına göre hareket ediyoruz. Hasar tespit komisyonlarımız sahaya çıktı. Vatandaşlarımızın ihbarlarını, okullarımızın ve camilerimizin hasar durumlarını kontrol edecekler. Gerekli müdahaleler yapılacak. Şanlıurfa'da bütün süreç kontrol altında. Vatandaşlarımız günlük hayatlarına döndüler.”

Vatandaşlar deprem anını anlattı

Vatandaşlardan Adil İpeksever, depremi hissettiklerini ve binadan dışarı çıktıklarını söyledi.

İpeksever, "Şiddetli bir deprem hissettik. İster istemez büyük bir korku yaşadık önceki depremleri gördüğümüz için. Çok şükür bir can ve mal kaybı yok. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

Kamil Şiş de depremi hissedenlere geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Depremin şiddetiyle paniğe kapılıp dışarı çıkmaya çalıştık. Herhangi bir yıkım olmadı ama ürkütücü bir sesle bizi korkuttu. Herkes iyi bir sıkıntı yok çok şükür." ifadesini kullandı.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD)yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu

İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Pınarbaşı Mahallesi'nde bazı ev ve ahırların duvarlarında derin çatlaklar ve çökmeler meydana geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hasar Koordinasyon Komisyonu ekipleri, bölgeye gelerek hasar tespit çalışmasına başladı.

Mahalle sakini Ahmet Baydilli, deprem sırasında korktuklarını ve panik yaşadıklarını belirterek, "Mahallemizde 4-5 evde hasar var. Bazı evlerin köşesi yıkıldı, bazılarında kısmi çatlaklar var." dedi.

Depremden etkilenen Hacer Baydilli de depreme mutfakta olduğu sırada yakalandığını ve sarsıntının şiddetli olduğunu aktararak, "Evimiz bayağı hasar aldı. Çok şükür canımıza bir şey olmadı." diye konuştu.

Murat Baydilli ise mahallede can kaybının olmadığını vurgulayarak, "Depremden dolayı evimiz yıkılmak üzere. Ne diyeyim, Allah'ın işi böyle." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa Valisi Şıldak, bölgede inceleme yaptı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, depremin ardından etkilenen bölgelerde incelemede bulunduklarını belirtti.

Ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Vali Şıldak, şunları kaydetti:

"Pınarbaşı ve Büyük Akziyaret mahallelerimizde vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, taleplerini dinledik. Okul ve camilerimiz ile konut ve diğer binalarda oluşan hasarların tespiti ve vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanması için sahada yürüttüğümüz çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Tarama ve tespit çalışmalarımızla birlikte hasar tespit çalışmalarını da hızlı şekilde gerçekleştireceğiz."

Bakan Kurum: Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından şunları kaydetti:

"Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman'da da hissedilmiştir. AFAD, mülki idare amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer açıklamada, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde meydana gelen Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. An itibarıyla depremden etkilenen illerimizde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkım bulunmamaktadır. AFAD, Mülki İdare Amirlerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Karaköprü'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız, depremin ilk anından itibaren saha tarama çalışmalarını başlatmış olup gelen ihbarları titizlikle incelemektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."