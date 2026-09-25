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25 EYLÜL 2026 CUMA - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

25 Eylül 2026, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İşte bu Kur’ân, feyiz ve bereket kaynağı bir kitaptır ki, onu da Biz indirdik. Şimdi siz bunu inkâr mı edeceksiniz?

Enbiyâ Suresi: 50

HADİS:

Hikmetli söz mü’minin yitiğidir. Bulduğu yerde alması en fazla onun hakkıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 3069

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