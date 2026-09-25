Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İşte bu Kur’ân, feyiz ve bereket kaynağı bir kitaptır ki, onu da Biz indirdik. Şimdi siz bunu inkâr mı edeceksiniz? Enbiyâ Suresi: 50 HADİS: Hikmetli söz mü’minin yitiğidir. Bulduğu yerde alması en fazla onun hakkıdır. Camiü’s-Sağir, No: 3069

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