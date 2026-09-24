Fon skandalı Meclis’te araştırılsın: Fatura millete değil, vurgunculara kesilmeli

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, fon soruşturmasında haksız kazanç elde edenlerin varlıklarına el konulmasını ve mağdurların zararlarının bu varlıklardan karşılanmasını istedi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmesinde, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için sorumluların mal varlıklarına el konulmasını, geçmiş ve mevcut yetkililer hakkında idari ve adli soruşturma yürütülmesini ve TBMM bünyesinde Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tek kişilik rejim, ülkemize Cumhuriyet tarihimizin en büyük finansal rezaletlerinden birini yaşattı. Milletimizin, bu kurumsal ve ahlaki enkaz altında kalmaması, Devletin saygınlığının, finansal sistemin güvenilirliğinin korunması için;

1. Fatura millete değil, vurgunculara kesilmelidir: Bu düzenden fahiş kazanç elde edenlerin, fon şirketlerinin sahiplerinin, ilişkili kişi ve şirket yöneticilerinin varlıklarına el konulmalıdır. Vatandaşların mağduriyeti, el konulan mal varlıklarından elde edilecek gelirlerle tazmin edilmelidir. Hukuk, parayı gittiği yere kadar takip etmelidir.

2. Sorumlular hesap vermelidir: Unvanlar, makamlar ve Saray’daki bağlantılar kimseye fiili bir dokunulmazlık sağlamamalı, görevini yapmayan, inceleme raporlarını sümen altı eden ve manipülasyona göz yuman tüm geçmiş ve mevcut yetkililer hakkında idari ve adli soruşturmalar eksiksiz yürütülmelidir.

3. TBMM bünyesinde Araştırma Komisyonu kurulmalıdır: Skandalın boyutlarının, 'içeriden öğrenenlerin ticareti' iddialarının ve siyasi-bürokratik bağlantıların ortaya çıkarılması için TBMM Başkanlığı’na sunduğumuz önerge çerçevesinde bir Meclis Araştırma Komisyonu vakit geçirmeden kurulmalı ve çalışmalarına başlamalıdır." Ankara - Anka