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Yüzlerce aktivist, "Filistin'e özgürlük" dedi

24 Eylül 2026, Perşembe 23:32
Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında dışarıda toplanan büyük kalabalıklar tarafından protesto edildi.

Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşması sırasında dışarıda toplanan büyük kalabalıklar tarafından protesto edildi.

Filistin destekçisi göstericiler, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra bölge ülkelerine karşı da saldırgan politikasına devam eden Netanyahu'nun BM'de konuşma yapmasının "adil olmadığını" söyledi.

BM BİNASINA YAKLAŞTIRLMASALAR DA SUSMADILAR

Güvenlik gerekçesi öne sürülerek BM Genel Merkezine yaklaştırılmayan göstericiler, Manhattan'daki 1. Cadde ile 39. Sokak kesişiminde toplandı. Yüzlerce aktivistin bir araya geldiği kalabalık, hep bir ağızdan "Savaşa hayır, silahlanmaya hayır, Filistin'e özgürlük" ve "Netanyahu saklanamazsın, seni soykırımdan yargılayacağız" sloganları attı.

"SOYKIRIMA KARŞI ÇIKIYORUZ"

Sivil toplum örgütü "Jewish Voice for Peace" üyesi Jay Saper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu anda, Gazze'deki soykırımın mimarı Başbakan Binyamin Netanyahu konuşma yaparken 400'den fazla kişi, BM'ye doğru ilerleyen araç konvoylarına eşlik ediyor. Buradayız çünkü itirazımızı dile getiriyoruz. Onun eylemlerine, Gazze'de yürüttüğü soykırıma, evlerin ve hastanelerin bombalanmasına karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Saper, ABD hükümetinin İsrail'e silah göndermesini eleştirirken, "Adaleti sağlamanın yolu, ABD'nin bu süregelen soykırımdaki suç ortaklığına son vermeye çalışmaktan geçiyor." diye konuştu.

NEW YOK BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DESTEK VERDİ

Protestoya destek veren New York Belediye Meclis Üyesi Diana Moreno da "Burada çok net bir mesaj var, Binyamin Netanyahu bir savaş suçlusudur." dedi. ABD vatandaşlarının vergileriyle "etnik temizlik projesinin finanse edilmesine, İran ve Lübnan'ın bombalanmasına" izin veremeyeceklerini belirten Moreno, "İki yaşında bir çocuğum var ve onun hayatının, dünyanın herhangi bir yerindeki bir çocuğun hayatıyla eşit değerde olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLER DE GÖZALTINA ALINDI

BM Genel Merkezi'nden 4-5 blok uzakta yolu trafiğe kapatan göstericiler, bölgeye sevk edilen kalabalık bir polis gücü tarafından gözaltına alındı. Elleri arkadan kelepçelenen göstericiler, Gazze'yi destekleyen sloganlar atarken, gözaltına alınanların iki polis otobüsüne doldurulduğu görüldü.

ABD medyasında, Hollywood sanatçısı Susan Sarandon, New York Şehir Konseyi üyesi Chi Osse, NY-13 Kongre adayı Darializa Avila Chevalier ve komedyen Caleb Hearon'ın da polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığı belirtildi.

BAŞKONSOLOSLUK ÖNÜNDE "KATİL NETANYAHU" SESLERİ

Öte yandan, Manhattan 2. Cadde ile 42. Sokak yakınındaki İsrail Başkonsolosluğu önünde "Standing Together" adlı grup da protesto düzenledi.

Aktivistler, "Katil Netanyahu" ve "Gazze'ye yardımların geçişine izin ver" yazılı dövizler taşıdı.

AA

Etiketler: ABD, BM Genel Kurulu, Binyamin Netanyahu, İsrail, Filistin, New York, protesto
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