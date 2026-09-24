BM Genel Kurulu'nda Netanyahu'ya protesto

Filistin'de sebep olduğu katliamlar sebebiyle dünya genelinde büyük öfkeye sebep olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'nda da protesto edildi. İspanya, Güney Afrika, Brezilya gibi bazı ülkelerin temsilcileri Netanyahu'nun konuşması sırasında salonda bulunmazken Türkiye, Suudi Arabistan, İran'ın da aralarında bulunduğu onlarca ülke temsilcisi o kürsüye çıkarken salonu terk etti.

Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisinin kendisini protesto ederek terk ettiği salona hitap etti.

O KÜRSÜYE ÇIKTI, TEMSİLCİLER SALONU TERK ETTİ

Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi.

Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti.

Temsilciler ayağa kalkarak Genel Kurul'u terk ederken, salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı.

BAZILARI HİÇ SALONA GELMEDİ

Aralarında Türkiye, Tunus, Suudi Arabistan, Katar, Senegal, Pakistan, Sudan, İran ve Endonezya'nın da bulunduğu onlarca ülke heyeti, Netanyahu kürsüye çıkarken salondan çıktı.

Diğer taraftan İspanya, Güney Afrika, Kuveyt, Fas, Nijerya, Brezilya gibi onlarca ülke ise salona hiç gelmedi.

Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu, neredeyse tamamen boşalan Genel Kurul salonunda konuşmasını sürdürdü.

LOCADA DESTEK, SOKAKLARDA PROTESTO

Genel Kurul'daki misafir locasının ise İsrail destekçileriyle doldurulduğu, alkışlar eşliğinde Netanyahu'ya tezahürat yapıldığı duyuldu.

Böylelikle Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana BM Genel Kurulu'nda 3. kez protesto edilirken, New York'taki BM Genel Merkezi çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail Başbakanı karşıtı gösteriler düzenlendi.

New York sokaklarında İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, "İsrail'i silahlandırmayı sonlandırın, Gazze'nin yaşamasına izin verin" sloganını atarken, "Soykırıma son verin", "İnsanları finanse edin, savaşı değil" yazılı pankartlar taşıdı.

BOŞ SALONA KONUŞTU

Netanyahu protestolar eşliğinde, hemen hemen Genel Kurul salonu boşaldıktan sonra başladığı konuşmasında İran’a saldırı kararının şimdiye kadar aldığı "en kolay kararlardan biri” olduğunu ileri sürerek, "İran'ın nükleer tesislerini darmadağın etmek zordu. Bunu yapmak çok zordu. Ama benim için başbakan olarak şimdiye kadar vermek zorunda kaldığım en kolay kararlardan biriydi." iddiasında bulundu.

ŞARA'YA MEYDAN OKUDU

Golan Tepeleri’nin Suriye toprağı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı da hedef alan Netanyahu, 1967’den beri işgal altında tuttukları bölgenin binlerce yıldır kendilerine ait olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından bahsederken Ekim 2023'ten bu yana 1000'den fazla Filistinlinin can verdiği işgal altındaki Batı Şeria üzerine “tartışmanın sürdüğü tüm zaman boyunca belki iki ya da üç ölü” iddiasında bulunarak Filistinlilerin öldürülmesini hafife aldı.

FİLİSTİN'DEKİ ŞİDDET BİR AVUÇ GENCİN İŞİYMİŞ!

Filistinlilerin evlerini yakan, ağaçlarını kesen, hatta Filistinlilere saldırarak öldüren Filistin topraklarını gasbeden İsraillerin yasalara uyan vatandaşlar olduğunu ileri süren Netanyahu, söz konusu şiddet olaylarının "bir avuç suçlu gencin işi" olduğunu iddia etti.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 70 binden fazla Filistinliyi sistematik biçimde hedef alarak öldüren İsrail ordusunun sivilleri koruduğunu iddia ederek “Dünyanın en ahlaklı ordusu” olduğunu savundu.

Kendisini Gazze Şeridi’ndeki "soykırımın mimarı" olarak nitelendiren New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’yi de konuşmasında hedef alan Netanyahu, "Buraya gelmemi engellemeye çalıştınız. Beni susturmaya çalıştınız." dedi ve birtakım iddialar sıraladı.

Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında da asılsız iddialarda bulundu.

TAHRAN YÖNETİMİNE DE DOKUNDU

Yanında bir Starlink cihazı getiren ve onu İranlı yetkililerin kullanması için BM'ye bırakacağını ileri süren Netanyahu, Tahran yönetiminin "bir gün" devrileceğini savundu.

Netanyahu konuşurken İran sıralarında, 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin bir resminin bulunduğu görüldü.

Hizbullah’tan bahsettiği kısımda, Genel Kurul’da kendisini dinleyen ülkelerin temsilcilerine bir çağrı cihazı gösteren Netanyahu, Eylül 2024’te Lübnan’da Hizbullah mensuplarına yönelik düzenlenen saldırıyı hatırlattı.

Neredeyse boş salona konuşan Netanyahu'nun kendisini alkışlatmak için bazı İsraillileri BM Genel Kurulu'na getirdiği görüldü.