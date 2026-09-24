60 ülke gezen turist: Türkiye çok pahalı

Dünyada tanınan gezgin Alex Miller, tamı tamına 60 ülkeyi keşfettikten sonra rotasını Türkiye’ye çevirdi.

Seyahat masraflarının, İtalya ve İsviçre’ye göre cebini zorlamayacağını düşünen Miller, döviz kuru sebebiyle “ucuz ülke” sanılan Türkiye’de şok yaşadı. Seyahat konusunda deneyim sahiplerinin bile bütçesini zorlayan ülkeler listesinde Avrupa, Amerika ve Orta Doğu’dan popüler destinasyonlar bulunurken gezgin Miller’ın Türkiye seyahatinden sonra yaptığı açıklamalar gündem oldu. Miller; özellikle İstanbul, Bodrum ve Çeşme gibi popüler bölgelerdeki restoran, otellerin giriş ücretlerinin İtalya seviyelerini çıktığını söyledi. Açıklamalarına, Türkiye’nin artık ucuz bir seyahat ülkesi olmadığını da ekledi. Haber Merkezi

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