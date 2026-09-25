Adalar Belediyesi’ndeki seçim: Bunun adı siyasi yankesicilik

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalar Belediyesi’ndeki meclis üye sayıları ve yaşanan seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emir, şöyle konuştu: “Yankesicilik sadece fonlar yoluyla, sadece piyasadaki bu işlemlerle olmuyor. Aynı zamanda bir siyasî yankesicilik var. AKP iktidarının 25 yılın sonunda geldiği nokta siyasî yankesiciliktir. En son Adalar’da yaptılar. Adalar’da daha 3 ay öncesine kadar 12 belediye meclis üyesi var. 10 belediye meclis üyesi bizim. 2 belediye meclis üyesi de AK Partili. Hayatın olağan akışına göre 2 olanın, 10 olanı ele geçirmesi, üstüne çıkması mümkün değil. Ama bunu da denediler ve ne acıdır ki bunu da başardılar. Bu yankesiciliği dahi yapabildiler. Şimdi bu kazanmak mı? Bunun adı siyasî yankesicilik, belediye başkanlığı koltuğu gasp etmek değilse, bunun adı bütün devlet gücünü, yargı gücünü, kolluk gücünü, bütün devletin zor gücünü Adalar Belediyesi gibi küçük bir belediyede dahi orayı almak için ikiyi ondan daha büyük yapmak için kullanılmadıysa başka ne denebilir buna?”

Ankara - Anka