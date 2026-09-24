Fon soruşturması büyüyor: 750 milyon lira ve lüks araçlara el konuldu

İstanbul’daki fon soruşturmasında piyasa değeri 200-220 milyon lira olan 5 lüks aracın toplam 26 bin 280 liraya devredildiği belirlendi. Soruşturmada ayrıca yaklaşık 750 milyon liralık para donduruldu veya el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken mal varlığı ve para transferleri tespit edildi. Tutuklu Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 5 lüks aracın, piyasa değerleri yaklaşık 200-220 milyon lira olmasına rağmen 4 farklı kişiye toplam 26 bin 280 lira “taşıt satış bedeli” karşılığında devredildiği belirlendi. Araçlara el konulurken, soruşturmanın mali boyutunda üç ayrı işlem kapsamında yaklaşık 750 milyon liralık tutar donduruldu veya el koyma tedbirine konu edildi.

200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN LİRALIK SATIŞ BEDELİ

Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız’a ait McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi Q8 marka 5 lüks araca el konuldu.

Yapılan incelemelerde söz konusu araçların 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı kişiye devredildiği tespit edildi. Devir işlemlerinde 5 aracın toplam “taşıt satış bedeli”nin 26 bin 280 lira olarak gösterildiği belirlendi.

Araçların toplam piyasa değerinin ise yaklaşık 200 ila 220 milyon lira arasında olduğu tespit edildi. Araçlar hakkında el koyma tedbiri uygulanırken, McLaren, Bentley, Rolls-Royce ve Maybach’ın da aralarında bulunduğu 4 araç muhafaza altına alındı. Audi Q8 marka aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

YAKLAŞIK 750 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Fon soruşturmasının mali ayağında da yüksek tutarlı işlemler tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile gerçekleştirilen çalışmalarda, fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359 lira 86 kuruşluk nakit tutar donduruldu.

Tutuklu Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon liraya da el koyma tedbiri uygulandı.

Ayrıca QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya el konuldu. Böylece fon hesaplarında dondurulan tutar, Yarız’a ait para ve TERA Portföy üzerinden gerçekleştirilmek istenen transferle birlikte üç işlem kapsamında dondurulan ve el konulan toplam tutar yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı.