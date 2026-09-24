"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Fon soruşturması büyüyor: 750 milyon lira ve lüks araçlara el konuldu

24 Eylül 2026, Perşembe 13:24
İstanbul’daki fon soruşturmasında piyasa değeri 200-220 milyon lira olan 5 lüks aracın toplam 26 bin 280 liraya devredildiği belirlendi. Soruşturmada ayrıca yaklaşık 750 milyon liralık para donduruldu veya el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken mal varlığı ve para transferleri tespit edildi. Tutuklu Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 5 lüks aracın, piyasa değerleri yaklaşık 200-220 milyon lira olmasına rağmen 4 farklı kişiye toplam 26 bin 280 lira “taşıt satış bedeli” karşılığında devredildiği belirlendi. Araçlara el konulurken, soruşturmanın mali boyutunda üç ayrı işlem kapsamında yaklaşık 750 milyon liralık tutar donduruldu veya el koyma tedbirine konu edildi.

200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN LİRALIK SATIŞ BEDELİ

Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız’a ait McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi Q8 marka 5 lüks araca el konuldu.

Yapılan incelemelerde söz konusu araçların 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı kişiye devredildiği tespit edildi. Devir işlemlerinde 5 aracın toplam “taşıt satış bedeli”nin 26 bin 280 lira olarak gösterildiği belirlendi.

Araçların toplam piyasa değerinin ise yaklaşık 200 ila 220 milyon lira arasında olduğu tespit edildi. Araçlar hakkında el koyma tedbiri uygulanırken, McLaren, Bentley, Rolls-Royce ve Maybach’ın da aralarında bulunduğu 4 araç muhafaza altına alındı. Audi Q8 marka aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

YAKLAŞIK 750 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Fon soruşturmasının mali ayağında da yüksek tutarlı işlemler tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile gerçekleştirilen çalışmalarda, fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359 lira 86 kuruşluk nakit tutar donduruldu.

Tutuklu Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon liraya da el koyma tedbiri uygulandı.

Ayrıca QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya el konuldu. Böylece fon hesaplarında dondurulan tutar, Yarız’a ait para ve TERA Portföy üzerinden gerçekleştirilmek istenen transferle birlikte üç işlem kapsamında dondurulan ve el konulan toplam tutar yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı.

Haber Merkezi

Etiketler: fon soruşturması, Muhammed Yarız, Pusula Portföy, 200 milyonluk lüks araçlar, 26 bin 280 lira, McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach, Audi Q8, MASAK, TERA Portföy, 750 milyon lira, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fon skandalı Meclis’te araştırılsın: Fatura millete değil, vurgunculara kesilmeli

    Fon soruşturması büyüyor: 750 milyon lira ve lüks araçlara el konuldu

    ABD'nin yeni yaptırımları İran hava yolu şirketlerini vurdu

    Paradan para kazanmayı cazipleştiren ekonomik şartlar ortadan kaldırılmalı

    Yalancı ve savaş suçlusu!

    İşgalcinin engellemeleri yardımları azalttı

    Macron’dan sert Gazze çıkışı

    Uysal: Sadece asayiş meselesi değil

    Tedbir önce devlette başlar

    Çare ‘manevî vatan’ı ayağa kaldırmak

    Artık İran’a uçmuyoruz

    Anlaşma havası

    Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti

    Çocuk silaha nasıl ulaşabilir?

    Çocukların can güvenliğini sağlayın

    İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni yaptırım kararı

    Okullar güvenli miydi?

    Fatih Erbakan'dan manevi seferberlik çağrısı

    Ne oldu bize? - Eğitim yılının ikinci haftasında yine okul saldırısı yaşandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Paradan para kazanmayı cazipleştiren ekonomik şartlar ortadan kaldırılmalı
    Genel

    Yalancı ve savaş suçlusu!
    Genel

    Macron’dan sert Gazze çıkışı
    Genel

    İşgalcinin engellemeleri yardımları azalttı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD'nin yeni yaptırımları İran hava yolu şirketlerini vurdu
    Genel

    Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
    Genel

    Netanyahu liderliğindeki Likud'un düşüşü sürüyor
    Genel

    Fon skandalı Meclis’te araştırılsın: Fatura millete değil, vurgunculara kesilmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.