Erdoğan, seçmeninin yüzde 25’ini kaybetti

AREA Araştırma Şirketi yöneticisi Murat Karan, Nisan ayında yaptıkları kamuoyu yoklamasına göre; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, son seçimden bu yana seçmeninin yüzde 25’ini kaybettiğini belirtti. Karan, bu sonucun ortaya çıkmasında, ekonomideki bozulma, Abdullah Öcalan’ın muhatap alınması ve yargının yıpratılmasının etkili olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Karan, 2023 seçimlerine göre AKP’de yaklaşık yüzde 5, MHP’den ise yüzde 2,5’lik bir erimenin gözlendiğini anlattı. Erdoğan’a oy verebileceğini söyleyenlerin oranının yüzde 35,6, “vermem” diyenlerin yüzde 57,4, kararsızların ise yüzde 7 olduğunu belirten Karan, “Erdoğan, kendisine geçen seçimde oy vermiş seçmenin yüzde 25’ini kaybetmiş durumda.” dedi.

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