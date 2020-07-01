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1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Erdoğan: Sosyal medya mecralarının kontrol edilmesini istiyoruz

01 Temmuz 2020, Çarşamba 13:12
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli sosyal medya mesajlarına sert sözlerle tepki gösterdi.

Erdoğan, sosyal medyanın düzene sokulmasının şart olduğunu vurgulayıp, yasal düzenlemenin kısa sürede hayata geçirileceğini açıkladı.

''SAĞLIK DEĞİL SİYASİ SEBEP''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye salgın dönemini başarıyla geçiren bir ülke olarak dünyada takdirler izlenmektedir. Temizlik maske mesafe kurallarına daha sıkı riayet ederek başarımızı taçlandıracağız. Ortada bu açık başarıya rağmen Avrupa başta olmak üzere kimi ülkelerin Türkiye'ye yönelik kısıtlama politikaları izlemesi sağlık değil siyasi sebeplerdir.

''TEMMUZLA BİRLİKTE SIÇRAMA İÇİNE GİRECEĞİMİZDEN ŞÜPHE YOK''

(Ekonomi) Haziran ile ilgili ilk veriler ümit verici. Temmuzla birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz.

''2020'Yİ HERKESİ ŞAŞIRTAN BİR BÜYÜME ORANIYLA KAPATACAĞIZ''

Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız.

'SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ GELİYOR

Niçin YouTube Twitter Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için. Sosyal medya düzene sokulmalı. Bu mecraların kontrol edilmesini istiyoruz. Türkiye bir muz cumhuriyet değildir. Bu konudaki teklifimizi parlamentoya getireceğiz. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Üzerinde durmamız gereken asıl konu medya ve özellikle sosyal medya mecralarının nasıl olup da böyle bir kokuşmuşluğun aracı haline dönüştükleridir. Yalanın iftiranın kişilik haklarına saldırının itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz. Sosyal medya mecralarını kontrol eden küresel firmalar içerikle ilgili her türlü mali sorumluluğu üstleniyorlar, Türkiye'de bundan kaçınıyorlar. Mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.'

NTV

Etiketler: Erdoğan, sosyal medya, kontrol
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