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7 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Esad’la görüşebilirim

07 Ekim 2022, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak için bulunduğu Prag’da basın toplantısı düzenledi.

“Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan arasındaki ilişkileri bir an önce ısıtalım ve bu işi çözelim istiyoruz” diye konuşan Erdoğan, Ermenistan’la ilişkilerin normalleşmesi için Türkiye’nin ön şartının olmadığını söyledi. Bir başka gazetecinin Esat’la görüşmesinin söz konusu olup olmadığına dair sorusunaysa Erdoğan, “Şu an itibariyle böyle bir şey söz konusu değil. Ama ‘mümkün değildir’ gibi bir ifadeyi kullanmam da. Alışılmış bir siyasetçi değilim dolayısıyla vakti saati geldiğinde biz Suriye’nin başkanıyla da görüşme yoluna da gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor” cevabını verdi.

Haber Merkezi

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