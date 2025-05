Et ve Süt Kurumu’nun aslî görevi kâr etmek değil

Emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özellikle Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) piyasa dengeleme görevini yerine getirmediğini ifade ederek, kurumun kâr odaklı yaklaşımını eleştirdi.

“Et ve Süt Kurumu’nun amacı kâr etmek değil, piyasayı dengelemektir” diyen Gürer, “2023 yılında 550 milyon lira kâr etmiş, 2024 yılında 11 milyar lira kâr etmiş; Genel Müdürü bunu da övünerek anlattı. İyi, güzel, elinize sağlık da bu ne amaçla var? Et ve Süt Kurumu piyasayı dengelemek, fakire fukaraya, yoksula, garibe gurebaya uygun fiyatlı et yedirmek için. Başa baş noktasında dur da şu emekli sabah beş buçukta geliyor, sıraya giriyor, et almaya uğraşıyor, onun daha uygun fiyatlı et yemesini sağla. Niye ‘kâr ettim’ diye övünüyorsun?” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara