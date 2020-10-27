Fransa İçişleri Bakanı: Türkiye iç işlerimize karışmasın

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Türkiye'nin Fransa'nın iç işlerine karışmaması gerektiğini söyledi.

France Inter radyosuna verdiği röportajda Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapan Türkiye ve Pakistan'la ilgili konuşan Darmanin yabancı güçlerin Fransa'daki gelişmelere müdahil olmasının herkesi şoke etmesi gerektiğini belirtti.

Pazartesi günü ülkedeki Müslüman kanaat önderleri ile bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "İslamcı bölücülüğün" ülkedeki Müslüman toplulukları tehdit ettiğini ve bununla mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

Lise öğretmeni Samuel Paty cinayetinin ardından, Macron, Fransa'da dinlerin eleştirilmesi ve karikatürlerin bir hak olduğunu savunarak, bunları yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Macron'un bu açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Ülkesindeki milyonlarca farklı inanç mensubuna böyle davranan bir devlet başkanına ne denilebilir, öncelikle akli noktada kontrol" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransız Cumhurbaşkanı Macron hakkında yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğu belirtilerek, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkesine çağrıldı.

Erdoğan da "Fransız markaları satın almayın; Fransız ürünlerine itibar etmeyin" diyerek boykot çağrısında bulundu.