Yalancı ve savaş suçlusu!

ABD’de Demokrat Senatör Chris Van Hollen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani hakkında asılsız beyanlarda bulunduğunu ve yalan söylediğini bildirdi.

Van Hollen, “Az önce Netanyahu’nun, Mamdani hakkında yayımladığı videoyu izledim. Herkesin bilmesi gereken ilk şey, Başbakan Netanyahu’nun kronik bir yalancı olduğudur. Yalan söyler, söyler ve söyler. Ancak daha da kötüsü, o aynı zamanda aranan bir savaş suçlusudur” ifadesini kullandı.

Van Hollen, “Onun sınırlarından geçmesine izin vermeyen pek çok ülke var. Başbakan, ABD’nin sınırlarından geçmesine izin vermesi bakımından şanslı. Ancak bu durum onun yalanlarını ve savaş suçlarını ortadan kaldırmıyor. Utanç duymalı ve ayıplanmalıdır” ifadelerini kullandı. Mamdani, Netanyahu’nun New York’a gelmesi halinde UCM’nin tutuklama kararını uygulayacak bağımsız yetkileri olmadığını, ancak federal hükümetin harekete geçmesi gerektiğini söylemişti. Netanyahu’yu “soykırım mimarı” olarak niteleyen Mamdani, “Onun yeri Lahey” demişti. Netanyahu ise Mamdani’ye, “BM’ye seni ifşa etmeye geliyorum” sözleriyle karşılık vermişti.