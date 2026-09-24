Paradan para kazanmayı cazipleştiren ekonomik şartlar ortadan kaldırılmalı

Prof. Dr. Serap Durusoy, fon krizinin derin bir güven problemine yol açtığını belirterek, “Paradan para kazanmayı cazip hÂle getiren ekonomik şartlar ortadan kaldırılmalı” dedi.

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Ekonomist Prof. Dr. Serap Durusoy, Türkiye gündemini bir haftadır fon krizinin meşgul ettiğini kaydederek, krizin ayak sesleri duyulmasına rağmen müdahalede gecikildiğini vurguladı. Durusoy, “Bu bağlamda her ne kadar süreç kamuoyunda fon krizi olarak tanımlansa da aslında etki alanının geniş olduğu, ekonomik olmanın dışında hukuki, politik, ahlaki ve güven sorununu barındırdığı söylenebilir. Finansal piyasaların anlık müdahale gerektiren alanlar olması nedeniyle piyasada ortaya çıkan sorun hızla büyüyebiliyor” ifadelerini kullandı.

Mağduriyetler nasıl giderilecek?

Durusoy, ekonomi yönetiminin “Genele yayılmış bir durum yok piyasalarda sınırlı sayıda fonda gerçekleşti” şeklindeki değerlendirmesinin sistemik bir sorunun varlığını ortadan kaldırmadığını vurguladı. Fon krizinin etkileri ile mağduriyetlerin nasıl giderileceğine ilişkin tartışmaların devam ettiğine dikkati çeken Durusoy, yaşanan durumun sadece finans sektörü ve piyasa aktörleri ile sınırlı olmadığını, pek çok kesimi kapsadığını ve bu nedenle ekonomik ile sosyal maliyetinin yüksek olduğunu belirtti. Gelişmelerin yatırımcı eğilimleri üzerindeki etkilerini de değerlendiren Durusoy, yurt içi ve yurt dışı yatırımcı tavrının değişeceğinin açık olduğunu ifade etti.

Güven problemi artıyor

Yaşanan “büyük fon travmasının” ardından finans piyasasına güven sağlamanın kolay olmadığını vurgulayan Durusoy, bu süreçte borsadan çıkışların çoğalacağını, girişlerin ise daha temkinli olacağını söyledi. Hem dövize hem de yastık altı altına yönelimdeki artış sebebiyle tasarrufların sisteme girmesinin zorlaşacağını belirten Durusoy, bu durumun özellikle yabancı yatırımcı çekme konusunda verilen mücadeleye zarar vereceğini kaydetti. Rezerv biriktirme çabaları sürerken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen hafta itibarıyla rezerv satışlarında görülen artışın dikkat çekici olduğuna işaret eden Prof. Dr. Serap Durusoy, “Tüm bunlar yaşanırken sisteme dahil olanların mağduriyetini çözmeye ilişkin adımlar atılmakla birlikte asıl önemli olan paradan para kazanmayı cazip hale getiren ekonomik koşulların ortadan kaldırılması” diye konuştu.

Ankara - Anka