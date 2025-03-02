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13 MART 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Gelişmeleri ihtiyatla izliyoruz

02 Mart 2025, Pazar 17:00
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye’de yaşanan SDG-HTŞ anlaşması ile ilgili, “Biz meseleyi ihtiyatlı bir iyimserlikle takip ediyoruz ama sonuçta kanın durmasıdır esas, çatışmaların bitmesidir esas ve bütün Suriye’yi kapsamasıdır esas. Bütün taraflar açısından bu anlaşmanın yada daha kapsamlı anlaşmaların çatışmaları bitirmesini ümit ederim” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş  da imzalanan anlaşmaya ilişkin, “Anlaşmanın en beğendiğim maddesi, 5’inci madde. Bir an evvel Suriyelilerin dönmesini istiyorlar. SDG’nin, YPG’nin silah bırakması gibi şeyleri hiç duymadık şimdiye kadar. Gelişmeleri ihtiyatlı izliyoruz” ifadelerini kullandı.

TBMM - Anka

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