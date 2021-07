Halk her şeyi görüyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin 14. İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Davutoğlu vatandaşın borç içinde olduğuna dikkat çekerek, “Ankara’dakiler duymasa da millet feryat ediyor. Emekliler, bin 500 liraya nasıl geçineceğim diyen emeklilerimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanı bunları görmüyor tabiî, göremiyor. Zannediyor ki bunlar onların yandaş ve kontrol altındaki medyaları bahsetmeyince halk görmüyor. Halk her şeyi biliyor, her şeyi görüyor. Türkiye’de iki sınıf oluştu. Eskiden işçi sınıfı, burjuva sınıfı vardı. Şimdi iki sınıf var Türk lirasıyla yaşayanlar dolarla yaşayanlar. Türk lirasıyla yaşayanların geliri her ay düşüyor. Enflasyon karşısında eziliyor. Dolarla yaşayanlar ise her gün zenginleşiyor, servetlerine servet katıyor. Türkiye’de gelir dağılımının bu kadar bozuk olduğu herhangi bir dönem olmamıştır” şeklinde konuştu.