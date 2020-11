Hayat pahalılığı S.O.S veriyor

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İşsizlik, gelir adaletsizliği ve hayat pahalılığı ilk yardım çağrısı olan S.O.S noktasına gelmiştir” dedi.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar ve Bahçeli beldelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek esnafın sorunlarını dinledi. Gürer, “İşsizlik, gelir adaletsizliği ve hayat pahalılığı ilk yardım çağrısı olan S.O.S noktasına gelmiştir. Özellikle sabit gelirlilerin mağduriyeti katlıyor, emekliler evden çıkamaz hale geldik diye dert yanıyorlar. İşsizlik hemen hemen her evde soruna dönüşmüş durumda. Özellikle üniversite mezunu olup işsiz olanların durumu ailelerini büyük üzüntüye sevk ediyor. Her ziyarette ceplerimize küçük not kâğıtları veriliyor. Baktığımızda iş sorunu ve vatandaşın durumu ciddî anlamda perişan. Çaresizlik insanımızı giderek sarıyor. İktidarın sorunları çözeceğine inanç kalmamış, erken seçim beklentisi artıyor. Seçimin çözüm olabileceğini düşünenlerin sayısı düne göre bir hayli artmış” dedi.

ESNAF: “İŞLER DARALDI”

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, esnafın iş hacminde ciddî daralmanın olduğunu ve vatandaşın alım gücünün düşmesinin işlerini olumsuz etkilediğini ifade ettiklerini söyledi. Gürer, pandemi süreci ile sorunların tavan yaptığını belirterek, “2020 yılında yaşanan sorunlar olumsuzlukları da katladı. Yurt dışı ülkelerle yaşanan olaylar yanında ülke içinde sel, yangın, deprem ve ani iklim değişikliklerinin de yaşanması mevcut yönetimin olaylar karşısında yeterince refleks gösterememesi ve önlem alamaması olumsuz gidişi daha da derinleştirdi. İktidar sorun çözen değil oluşan sorundan nasıl en az zararla iktidarımı kurtarırım telaşı içindedir. Sorunlara karşı birlik yerine ayrıştırıcı, kırıcı, ötekileştirici dil kullanmaktadır oysa ülke genelinde sorunlar artmakta ve vatandaş ciddî anlamda yaşam, geçim mücadelesi vermektedir. Evde aş ve iş bekleyenlerin huzuru kaçmakta ve vatandaş ‘evde huzur kalmadı’ şeklinde dert yanmaktadır” diye konuştu.