"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Hayat pahalılığı S.O.S veriyor

02 Kasım 2020, Pazartesi
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İşsizlik, gelir adaletsizliği ve hayat pahalılığı ilk yardım çağrısı olan S.O.S noktasına gelmiştir” dedi.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar ve Bahçeli beldelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek esnafın sorunlarını dinledi. Gürer, “İşsizlik, gelir adaletsizliği ve hayat pahalılığı ilk yardım çağrısı olan S.O.S noktasına gelmiştir. Özellikle sabit gelirlilerin mağduriyeti katlıyor, emekliler evden çıkamaz hale geldik diye dert yanıyorlar. İşsizlik hemen hemen her evde soruna dönüşmüş durumda. Özellikle üniversite mezunu olup işsiz olanların durumu ailelerini büyük üzüntüye sevk ediyor. Her ziyarette ceplerimize küçük not kâğıtları veriliyor. Baktığımızda iş sorunu ve vatandaşın durumu ciddî anlamda perişan. Çaresizlik insanımızı giderek sarıyor. İktidarın sorunları çözeceğine inanç kalmamış, erken seçim beklentisi artıyor. Seçimin çözüm olabileceğini düşünenlerin sayısı düne göre bir hayli artmış” dedi.

ESNAF: “İŞLER DARALDI”

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, esnafın iş hacminde ciddî daralmanın olduğunu ve vatandaşın alım gücünün düşmesinin işlerini olumsuz etkilediğini ifade ettiklerini söyledi. Gürer, pandemi süreci ile sorunların tavan yaptığını belirterek, “2020 yılında yaşanan sorunlar olumsuzlukları da katladı. Yurt dışı ülkelerle yaşanan olaylar yanında ülke içinde sel, yangın, deprem ve ani iklim değişikliklerinin de yaşanması mevcut yönetimin olaylar karşısında yeterince refleks gösterememesi ve önlem alamaması olumsuz gidişi daha da derinleştirdi. İktidar sorun çözen değil oluşan sorundan nasıl en az zararla iktidarımı kurtarırım telaşı içindedir. Sorunlara karşı birlik yerine ayrıştırıcı, kırıcı, ötekileştirici dil kullanmaktadır oysa ülke genelinde sorunlar artmakta ve vatandaş ciddî anlamda yaşam, geçim mücadelesi vermektedir. Evde aş ve iş bekleyenlerin huzuru kaçmakta ve vatandaş ‘evde huzur kalmadı’ şeklinde dert yanmaktadır” diye konuştu.

Okunma Sayısı: 254
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Deprem karnemiz kırık

    Hayat pahalılığı S.O.S veriyor

    İşsizlik Fonu Patron Fonu mu olacak?

    Lauren Booth: Avrupa İslama muhtaç

    Filistin’i sevmek yetmez, çaba sarf et

    Küresel salgında son 24 saatte neler yaşandı?

    İzmir'de vefat sayısı 69'a yükseldi

    Azerbaycan: Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha ettik

    'Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti'

    'Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı'

    Macron'a özür dile çağrısı

    AKP’li vekil: Mecliste olmamıza gerek yok

    'Kendimi dışarıya attıktan 5-6 adım sonra bina çöktü'

    ABD'de son 24 saatte 847 ölüm ve 61 bin yeni vaka!

    MSB: Azerbaycan ordusunun kurtardığı yerleşim yeri sayısı 193 oldu

    Azerbaycan'dan son durum bilgilendirmesi

    Türkiye'nin 11. 'sakin kenti'nde sonbahar tefekkürü

    "Çocukları sağ salim çıkarınca mutluluktan ağladık"

    TBMM'de gündem vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması

    Sosyal medya sitelerinin 'temsilci bildirme' süresi doluyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kimse bunları bana anlatmadı!”
    Genel

    Lauren Booth: Avrupa İslama muhtaç
    M. Latif SALİHOĞLU

    Büyük Savaş nasıl başladı, nasıl bitti?
    Cevher İLHAN

    “Adalet müessesesi hiçbir tarafgirliğe kaymaz”
    Risale-i Nur'dan

    Küre-i arz, emir tahtında depreniyor
    Süleyman KÖSMENE

    Kizbden sayılmayan kinayeli sözler
    Genel

    Filistin’i sevmek yetmez, çaba sarf et
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Mazideki örnek Nurcular

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.