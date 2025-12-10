Tayland: Kamboçya’dan fırlatılan roketler bir hastanenin yakınına düştü

Tayland ile Kamboçya arasında ateşkes anlaşmasına rağmen yeniden başlayan çatışmalar sürerken, Kamboçya’dan fırlatılan bazı roketlerin Tayland’da bir hastanenin yakınına düştüğü belirtildi.

Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar büyüyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi Bangkok Post’un haberine göre, Kamboçya’dan fırlatılan roketler, Tayland’ın Surin bölgesinde bulunan Phanom Dong Rak Hastanesinin yakınına düştü. Tayland Ordusundan yapılan açıklamada, yerel saatle sabaha karşı düzenlenen saldırının ardından hastanedeki personel ile hastaların tahliye edildiği belirtildi. Buri Ram, Surin, Si Sa Ket ve Ubon Ratchathani bölgelerinde toplam 12 noktada çatışmalar yaşandığı aktarılan açıklamada, Kamboçya’nın dün binlerce roket ateşlediği ve birçok sınır bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği kaydedildi. Açıklamada, Tayland askerlerinin Sa Kaeo bölgesindeki Ban Nong Ya Kaew’de daha önce Kamboçyalı unsurlar tarafından ele geçirilen bir alanı geri aldığına işaret edildi. Bu arada, Eğitim Bakanı Narumon Pinyosinwat, Tayland-Kamboçya sınır hattındaki yaklaşık 1000 okulun, silahlı çatışmaların yeniden başlaması üzerine önlem amacıyla kapatıldığını bildirdi. Acil durum öğrenim planlarının hazır olduğunu belirten Narumon, bu kapsamda çevrim içi eğitimin de devreye alınabileceğini ifade etti. Temel Eğitim Komisyonu Ofisi (OBEC) ise tahliyeye zorlanan kişileri desteklemek amacıyla güvenli bölgelerdeki bazı okulların geçici barınak olarak belirlendiğini aktardı. İki ülke arasında yeniden çatışma Tayland ve Kamboçya, ateşkese rağmen bir süredir artan sınır gerilimi sürerken çatışmaların yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu. Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, yaptığı açıklamada, Kamboçya'dan "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtmişti. Suvaree, çatışmada 1 Taylandlı askerin öldüğünü ve 8 askerin yaralandığını ifade etmişti. Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, çatışmalarda 4 Kamboçyalı sivilin öldüğünü, 9'unun ise yaralandığını belirtmişti. İki ülke arasında ateşkes anlaşmasına rağmen 8 Aralık’ta yeniden başlayan çatışmalar sınır hattı boyunca yayılırken 7’si Taylandlı, 7’si Kamboçyalı olmak üzere 14 kişi öldü. AA

