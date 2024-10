Kürt sorununun çözüm yeri TBMM’dir

Güneydoğu turuna başlayan Özgür Özel, ilk basın toplantısını Diyarbakır’da düzenledi. Kürt sorununa ilişkin mesajlar veren Özel, çözüm adresi olarak bir kez daha TBMM’yi işaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyı da değerlendiren Özel, bir kişinin açıklamasıyla sorunun çözülemeyeceğini belirtti ve “ Kürt sorunu yok, bir kişi konuşunca her şey çözülecek diyemezsiniz. Kürtlerin sorunu olup olmadığına devlet değil Kürtler karar verir. Kürtlerin sorunları, ‘Kürtler sorun yoktur’ diyene kadar vardır ve çözülmesi gerekir. Biz de bununla ilgili elimizden gelen her katkıyı ifade etmeye devam edeceğiz. Türkiye’deki her vatandaşımızın istediği dili konuştuğu ve siyaset yapma hakkına saygı duyacağız. Terör sorunu ve Kürtlerin sorunu birlikte çözülmediği müddetçe ikisi birbirini doğurmaya devam edecektir” dedi.

Haber Merkezi