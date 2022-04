Millet perişan, bankalar kâr rekoru kırıyor

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Meclis Genel Kurulu’nda konuştu.

Karaduman, “Mazota ve gübreye her gün zam geliyor, çiftçi perişan. Elektriğe, doğal gaza, suya her gün zam geliyor, esnaf perişan. Pazarda, markette neredeyse bütün ürünler her gün zamlanıyor, insanlarımız, vatandaşlarımız perişan. Ulaşıma her gün zam geliyor, insanımız bayramda memlekete nasıl gideceğini kara kara düşünüyor. Ancak, ülkede ne olursa olsun her yıl kâr rekorları kıran bankalar kazanmaya devam ediyor. Ülkede vatandaş âdeta can çekişirken, bu yılın sadece ilk iki ayında bankalar 39 milyar lira kâr elde etmiştir” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi