Ersin Tatar: Seçmenin takdiri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmî olmayan sonuçlara göre ülkedeki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

Tatar, şöyle konuştu: “Seçmenin takdirine saygı duymak lazım. Neticede beş yıldır hiç durmadan hizmet ürettim. Belli bir siyaset ortaya koydum. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz de belli. Ülkeye eserler de bıraktık. Ülkenin önünü açmak için çeşitli farklı projelere hep öncülük ettik. Hepsi ortada ama seçmen böyle bir takdirde bulunmuş.” Ankara - Anka

