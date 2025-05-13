Özgür Özel: Süreci parlamento yürütmeli

Terör örgütü PKK’nın fesih açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, siyasî çevrelerden ve uzmanlardan gelen değerlendirmelerde sürecin meşru zeminlerde yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor.

PKK’nın silah bırakma ve fesih açıklamasının ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürecin demokratik hukuk devleti çerçevesinde, TBMM çatısı altında yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Özel şu ifadeleri kullandı: “Bu sürecin başarılı olması ve kalıcı toplumsal barışa evrilmesi; atılacak adımların samimiyeti, hukukiliği ve demokratik meşruiyeti ile doğrudan ilişkilidir. Kürt sorunu dahil olmak üzere ülkemizdeki tüm sorunların çözümü, hukuk devleti, adalet ve demokrasiden geçer. Bu süreç hiçbir siyasî görüşün, partinin, toplumsal kesimin dışlanmadığı bir kapsayıcılıkla yönetilmelidir.”

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