Ramazan ayında tencereler nasıl kaynayacak?

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım Kredi Marketlerde Ramazan kolisinin 449 lira 90 kuruşa satıldığını söyledi.

Zamlı Ramazan kolileri satışta

Gürer, “2018 yılında Ramazan kolisi marketlerde 49 TL’ye satılıyordu. Son üç yılda Tarım Kredi Marketlerde Ramazan kolisi fiyatları ise her yıl artarak satışa sunuluyor. 2022 yılında 169 TL iken 2023 yılında 320 TL ve 2024 yılında da 449 lira 90 kuruşa çıkmış bulunuyor. Ramazan kolisi Ramazan ayından önce bir hayırsever alır dağıtır ve vatandaş kolisi ile Ramazan boyunca ihtiyacını karşılardı.” şeklinde konuştu.

AKP’nin uyguladığı ekonomi politikaları ile fiyatlar her yıl arttığını belirten Gürer, “Ramazan kolisinin yanına yaklaşmak sorun haline geldi. Ramazan kolisinin içinde et yok, süt yok, peynir yok, zeytin yok. Et ve sütten mamül ürünler içinde yok. Pişirme giderini düşünün. Bunun yanısıra soğanıydı, sebzesiydi katkı olarak kullanılacak diğer malzemelerle tencere nasıl kaynayacak?” diye sordu.

Ankara - Adnan Solmaz