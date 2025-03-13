Şahsî borçlar tarihî rekor kırdı

Cumhurbaşkanının bayram ikramiyesine 1000 TL düzeltme yaparak meclise kanun teklifi olarak göndermesini eleştiren Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İktidar, emeklinin halini görmüyor, halinden de anlamıyor. Emekli bayram ikramiyesi emeklerken zamlar dörtnala koşuyor” dedi.

Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 21-28 Şubat haftasında 78,8 milyar lira artarak 4 trilyon 206 milyar liraya ulaştığını bildiren Gürer, “Bu artışla birlikte, bireysel kredilerin bakiyesi 2 trilyon 209 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise 1 trilyon 997 milyar liraya yükseldi” dedi. İstanbul - Aslan Özdemir

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