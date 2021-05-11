Ürdün ve Mısır'la Kudüs'teki gelişmeler ele alındı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ve Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile Kudüs'teki gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ve Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile Kudüs'teki gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Filistin'deki son gelişmelerin ve İsrail'in saldırganlığı karşısında atılacak adımların ele alındığı bildirildi. Çavuşoğlu, dün de konuya ilişkin Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf el Useymin, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile de telefonda görüşmüştü. AA

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