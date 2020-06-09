Vatandaşı elektrik çarptı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, art arda gelen zamlar, yüksek enflasyon ve diğer olumsuzluklar sebebiyle yurttaşların elektrik faturalarını ödemekte zorlandığını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşların elektrik dağıtım şirketlerine olan borçlarını soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi. Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yönelttiği soru önergesinde, “Ülkemizde, elektrik aboneliği bulunan yer sayısı ne kadardır? 2019 yılında elektrik aboneliğini iptal eden hane sayısı ne kadardır? Elektrik borcunu ödemediği için kapatılan elektrik abone sayacı ne kadardır? Elektrik borç bedelinin ödenmemesi sonucu sayaçları kapatılan abonelerin toplam borcu ne kadardır? Elektrik fatura borcunu ödemediği için icra takibinde olan kişi sayısı ne kadardır?” şeklindeki sorularına cevap istedi.

329 milyon faturanın yüzde 1,26’sı ödenmedi

Türkiye genelinde 2019 yılı sonu itibariyle üretilen 329 milyon 685 bin 762 faturadan sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif elektrik abone gruplarının yüzde 1,26’sında geçici olarak kesinti uygulandığını açıklayan Bakan Dönmez, bunlardan yükümlülüklerini yerine getiren bütün abonelerin elektriklerinin bağlandığını belirtti. Bakan Dönmez, borcundan dolayı elektriği kesilen abonelerin toplam borcu 2 milyar 491 milyon 016 bin 274 TL olduğunu ifade ederek, “Türkiye genelinde 2019 yılı sonu itibariyle üretilen 329 milyon 685 bin 762 faturadan sözleşmesine göre ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif elektrik abone gruplarının yüzde 0.078’ine icra takibi başlatılmıştır” dedi.

Krizin göstergesi

Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise elektrik ücretlerine art arda gelen zamlan, yüksek enflasyon ve diğer olumsuzluklar nedeniyle yurttaşların elektrik faturalarını ödemekte zorlandığını belirtti. Gürer, “Sayın Bakanın verdiği bilgiye göre 329 milyondan fazla faturanın yüzde 1.26’sı ödenmediği için abonelerin elektriği kesilmiş. Bu oran yaklaşık 4 milyon faturaya denk geliyor. 2019 yılında 3 kez zamlanan elektrik ücretleri bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 50’den fazla zamlandı. Ülkemizde yaşanan koşullardan dolayı evine ekmek götüremeyen binlerce yurttaş var. Zam üstüne zam yapılarak gönderilen faturalar da doğal olarak ödenemiyor” dedi. CHP Milletvekili Gürer, yurttaşların elektrik şirketlerine olan borçları, ödenemeyen faturalar ve faturasını ödeyemediği için icra takibi uygulanan yurttaşların sayısının, ülkedeki ekonomik krizin boyutlarını da net bir şekilde ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.