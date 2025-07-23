Mağduriyet üretilmesin

İstanbul Büyükşehir Belediyesine düzenlenen operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, tahliye edilmemesine tepkiler artıyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan şu açıklamalarda bulundu: “Hukuksuz Türkiye’ye hayır! Hastalıklardan dolayı cezaevinde duramayan, hakkında kesinleşmiş bir ceza bile olmayan, delil karartma şüphesi bulunmayan insanları hapishane ve hastane arasında mekik dokumak zorunda bırakmak adaletsizliktir, zulümdür, mağduriyet üretmektir. Yargılanan her kim olursa olsun adil bir şekilde ve yasaların öngördüğü ölçüde hesap sorulmalıdır.” Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 139

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.